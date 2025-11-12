Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Fotbal bogat: divorţ de 150.000.000 de euro... pe banii altora

Octavian Dan
Ziarul BURSA #Miscellanea / 12 noiembrie

Sursa foto: facebook / Real Madrid

Sursa foto: facebook / Real Madrid

English Version

Povestea dintre Real Madrid şi Vinicius Jr. se îndreaptă spre un final neaşteptat, evaluat la o sumă colosală - 150 de milioane de euro, un divorţ care trebuiesc plătiţi de un alt club în schimbul jucătorului. La doar 25 de ani, Vinicius Junior, unul dintre cei mai valoroşi jucători din lume, traversează poate cea mai complicată perioadă a carierei sale la Real Madrid. După un început ezitant de sezon, atacantul brazilian părea că îşi regăseşte ritmul, mai ales că îl avea alături pe superstarul francez Kylian Mbappe. Timp de câteva săptămâni, tandemul ofensiv Vinicius-Mbappe părea promisiunea unei ere de aur pentru clubul blanco: viteză, spectacol, eficienţă. Totuşi, magia s-a stins mai repede decât se aştepta oricine. În ultimele şase meciuri din toate competiţiile, Vinicius nu a mai contribuit la niciun gol - o statistică ce spune mult despre ruptura tot mai vizibilă dintre jucător şi antrenorul Xabi Alonso, dar şi despre pierderea încrederii în vestiar. Potrivit informaţiilor publicate de Yahoo! Sports şi confirmate de Sky Sports, Real Madrid a eşuat în tentativa de a prelungi contractul cu Vinicius. Relaţia dintre cele două părţi s-a degradat constant, ajungând la un punct critic în ultimele luni. Surse apropiate clubului susţin că Alonso este nemulţumit de atitudinea jucătorului, acuzându-l de lipsă de disciplină tactică şi implicare insuficientă în faza defensivă. De partea cealaltă, Vinicius se simte marginalizat, convins că nu mai este tratat ca un „om de bază”, în ciuda contribuţiei uriaşe din anii precedenţi. „Ruptura e reală şi aproape ireversibilă”, notează presa spaniolă, care vorbeşte deja despre un „divorţ inevitabil” între starul brazilian şi clubul de pe Santiago Bernabeu.

Preţul despărţirii

Real Madrid a fixat suma de 150 de milioane de euro drept preţ minim pentru eventualul transfer al lui Vinicius. O cifră care reflectă nu doar valoarea de piaţă a jucătorului, ci şi dorinţa clubului de a nu-l ceda uşor. Chiar dacă această decizie pare mai degrabă o declaraţie de forţă decât o ofertă reală de vânzare, mesajul transmis e clar: oricine îl vrea pe Vinicius va trebui să plătească scump.

Cluburile din Premier League au privit cu interes situaţia, însă s-au retras discret din cursă din cauza preţului exorbitant. În schimb, surse din fotbalul internaţional susţin că Arabia Saudită ar fi pregătită să testeze apele, aşa cum a făcut şi cu alte vedete de top ale Europei. Un eventual transfer în Arabia Saudită ar marca nu doar sfârşitul unei ere la Real Madrid, ci şi începutul unei noi etape pentru Vinicius - una dominată de bani, nu neapărat de glorie. Pentru jucător, un astfel de pas ar însemna un contract uriaş, posibil de peste 50 de milioane de euro anual, însă şi o retragere prematură din fotbalul de top. Mulţi analişti sportivi consideră că o mutare în Golf ar fi o „capitulare profesională”, dar recunosc că tentaţia financiară este greu de refuzat. „Vinicius încă are lumea la picioare. Dar lumea aceea s-ar putea să nu mai fie Europa”, scrie Marca. Culmea ironiei este că declinul lui Vinicius vine la doar un an după ce a fost nominalizat printre favoriţii la Balonul de Aur, ca recunoaştere a unui sezon spectaculos, marcat de goluri decisive şi momente de strălucire. De atunci însă, performanţele s-au estompat, iar atitudinea sa pe teren a fost una îndoielnică. Într-un club precum Real Madrid, unde competiţia internă este nemiloasă, astfel de ezitări pot fi fatale. În fotbalul modern, despărţirile între staruri şi cluburile lor nu mai sunt excepţii, ci episoade recurente într-o industrie care se hrăneşte din spectacol, bani şi imagine. Dar în cazul lui Vinicius Jr., despărţirea de Real Madrid are un parfum amar. Nu este doar o chestiune de bani - deşi 150 de milioane de euro transformă acest „divorţ” într-unul dintre cele mai costisitoare din istoria fotbalului - ci o poveste despre ambiţii personale, tensiuni interne şi schimbări de generaţii. Într-un club care trăieşte din mituri, Vinicius riscă să devină doar o amintire frumoasă a unei ere trecătoare.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

