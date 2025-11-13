Franţa a comemorat 10 ani de la atacurile teroriste din Paris

Franţa a comemorat 10 ani de la atacurile armate din Paris, care au avut loc în anul 2015, aducând omagii celor 130 de persoane ucise, conform Al-Jazeera, de unde relatăm informaţiile care urmează.

„Durerea rămâne. În semn de solidaritate, pentru vieţile pierdute, pentru răniţi, pentru familii şi pentru oamenii iubiţi, Franţa îşi aminteşte”, a scris preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, pe reţele de socializare.

Macron s-a aflat printre persoanele oficiale care au adus omagii victimelor la comemorare, în faţa Stadionului Naţional din Paris, locaţia fiind şi una dintre zonele afectate în anul respectiv.

Doi dintre supravieţuitorii atacurilor şi-au pus capăt zilelor, ridicând numărul celor decedaţi la 132.

Gruparea ISIS şi-a asumat responsabilitatea pentru atacuri. Procesul, desfăşurat în perioada 2021-2022, s-a încheiat cu condamnarea lui Salah Abdeslam, singurul atacator rămas în viaţă, la închisoare pe viaţă.

Un nou monument a fost inaugurat în timpul comemorării, anume ”November 13 Memory Garden”, acesta fiind situat în faţa primăriei din Paris.