Franţa cere spitalelor să fie pregătite pentru un conflict major până în 2026

A.B.
Internaţional / 2 septembrie, 14:24

Franţa cere spitalelor să fie pregătite pentru un conflict major până în 2026

Ministerul francez al Sănătăţii a transmis spitalelor şi agenţiilor regionale de sănătate o scrisoare prin care le solicită să se pregătească pentru o posibilă „intervenţie majoră” până în martie 2026, potrivit dezvăluirilor făcute de ziarul Canard Enchaîne şi citate de Euronews, care afirmă cele ce urmează.

Documentul, datat 18 iulie, prevede că spitalele trebuie să fie capabile să trateze între 10.000 şi 15.000 de soldaţi, francezi şi străini, pe o perioadă de 10 până la 180 de zile. Sunt vizate inclusiv înfiinţarea unor centre medicale în apropierea porturilor şi aeroporturilor pentru redirecţionarea militarilor către ţările de origine, precum şi formarea personalului medical pentru a gestiona constrângerile specifice unui timp de război, conform sursei citate.

„În contextul internaţional actual, este necesar să anticipăm modalităţile de asistenţă medicală în situaţii de conflict de intensitate ridicată”, se arată în document. Ministra Sănătăţii, Catherine Vautrin, a confirmat la BFMTV existenţa scrisorii, precizând că „este absolut normal ca ţara să anticipeze crize”.

Guvernul francez a subliniat că pregătirile sistemului de sănătate vizează o gamă largă de riscuri, de la epidemii la crize de mediu sau ameninţări de securitate.

