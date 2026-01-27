Franţa contrazice NATO: „Europa trebuie să-şi asume propria securitate”

Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a contrazis declaraţiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, potrivit cărora Europa nu se poate apăra fără ajutorul Statelor Unite, notează News.ro.

„Europenii pot şi trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru propria securitate”, a afirmat Barrot într-o postare pe X, subliniind că şi Statele Unite susţin dezvoltarea unui pilon european al NATO, conform News.ro.

Declaraţia vine după ce Rutte a avertizat în faţa Parlamentului European că, dacă Europa ar încerca să construiască o alianţă defensivă independentă de SUA, acest lucru ar costa aproximativ 10% din PIB-ul european şi ar necesita o capacitate proprie de descurajare nucleară. „Aţi pierde garantul suprem al libertăţii noastre, umbrela nucleară americană. Mult noroc!”, a spus Rutte, potrivit sursei citate.

Ministrul francez a subliniat că Europa are mijloacele de a-şi asigura propria securitate şi că responsabilitatea trebuie împărţită, chiar în acord cu politica americană cu privire la apărarea europeană, conform News.ro.