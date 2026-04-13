Friedrich Merz anunţă reducerea taxei pe energie şi o primă de sprijin de până la 1.000 de euro

Cancelarul german Friedrich Merz a anunţat, într-o serie de postări publicate pe platforma X, un nou pachet de măsuri menit să atenueze impactul scumpirii carburanţilor asupra populaţiei şi mediului de afaceri, prin reducerea temporară a taxei pe energie şi prin introducerea unei prime de sprijin care poate fi acordată de angajatori.

În prima postare, Friedrich Merz a transmis că, „pentru a reduce povara resimţită la pompă”, Germania va diminua, pentru o perioadă de două luni, taxa pe energie cu aproximativ 17 cenţi pe litru, atât pentru motorină, cât şi pentru benzină. Potrivit aceleiaşi surse, măsura ar urma să îmbunătăţească rapid situaţia şoferilor şi a companiilor din întreaga ţară, în special a celor care depind de autoturisme şi camioane pentru activitatea lor profesională.

Într-o a doua postare, Friedrich Merz a precizat că angajatorii vor putea acorda, în 2026, o primă de sprijin de până la 1.000 de euro, scutită de impozit şi de contribuţii sociale, pe care o vor putea, totodată, valorifica în scop fiscal. Potrivit cancelarului german, măsura reprezintă „o nouă contribuţie” la atenuarea presiunii asupra bugetelor, în contextul creşterii preţurilor la benzină.

Prin aceste anunţuri, Friedrich Merz indică faptul că autorităţile de la Berlin încearcă să răspundă atât prin intervenţii directe asupra preţului carburanţilor, cât şi prin măsuri de sprijin fiscal pentru salariaţi, pe fondul majorării costurilor la pompă.