Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Friedrich Merz: Închiderea centralelor nucleare ale Germaniei, o „mare greşeală”

T.B.
Internaţional / 16 ianuarie, 09:13

Friedrich Merz: Închiderea centralelor nucleare ale Germaniei, o „mare greşeală”

Cancelarul german Friedrich Merz a recunoscut că decizia Germaniei de a renunţa la energia nucleară a reprezentat o „eroare strategică serioasă”, într-un moment în care dezbaterea privind direcţia politicii energetice de la Berlin se intensifică, notează Brussels Signal.

Merz a declarat că ieşirea Germaniei din era nucleară a făcut tranziţia energetică „cea mai scumpă din lume”, evidenţiind povara economică şi provocările logistice generate de trecerea de la energia nucleară la surse regenerabile. Comentariile sale au reaprins dezbaterea internă privind securitatea energetică, costurile şi fiabilitatea mixului de producţie a electricităţii în Germania, mai scrie Brussels Signal.

Decizia de renunţare la nuclear şi contextul său istoric

Renunţarea Germaniei la energia nucleară datează din anii 2000 şi a fost accelerată după dezastrul nuclear de la Fukushima în 2011, când guvernul condus de fostul cancelar Angela Merkel a decis închiderea treptată a centralelor atomice. Ultimele trei centrale - Emsland, Isar II şi Neckarwestheim II - au fost închise în aprilie 2023, marcând finalul a aproximativ 60 de ani de energie nucleară în Germania, potrivit Brussels Signal.

Merz a argumentat că, în contextul actual, în care securitatea energetică şi stabilitatea preţurilor sunt presiuni majore, Germania nu mai dispune de suficiente capacităţi de producţie a energiei electrice după renunţarea la nuclear şi că politica de tranziţie energetică (Energiewende) a generat costuri şi complicaţii fără precedent. „A fost o greşeală strategică gravă să renunţăm la energia nucleară... pur şi simplu nu avem suficientă capacitate de producţie a energiei”, a spus Merz, notează Brussels Signal.

Comentariile lui Merz şi repercusiuni politice

Cancelarul a susţinut că decizia de ieşire trebuie corectată şi că Germania ar fi trebuit să menţină cel puţin capacităţile nucleare existente pentru o perioadă mai lungă, pentru a evita deficitul de generare de energie. El a criticat complexitatea şi costurile ridicate ale tranziţiei către surse regenerabile, afirmând că este dificil de găsit altă ţară care să fi făcut lucrurile „atât de greu şi atât de scump”.

Merz a adăugat: „Pentru a avea din nou preţuri de piaţă acceptabile pentru producţia de energie, ar trebui să subvenţionăm permanent preţurile energiei din bugetul federal. Nu putem face acest lucru pe termen lung”, potrivit Brussels Signal.

Răspunsurile din arena politică şi publică rămân diverse, iar unii observatori notează că remiterea deciziei intră deja în discuţiile strategice privind viitorul mixului energetic german, inclusiv posibile investiţii în tehnologii nucleare moderne sau reactoare modulare, deşi revigorarea centralelor închise complet este considerată nefezabilă pe termen scurt, conform Brussels Signal.

Context mai larg

Renunţarea la energia nucleară face parte din politica de mediu şi tranziţie energetică care a caracterizat Germania în ultimele două decenii. Aceasta a coincis cu eforturile de a reduce dependenţa de combustibili fosili şi de a promova surse regenerabile, dar a atras şi critici privind costurile, stabilitatea reţelei şi importurile energetice, mai scrie Brussels Signal.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  corect ,babaciunea kgb-ista
    (mesaj trimis de anonim în data de 16.01.2026, 10:15)

    a incercat sa puna pe butuci economia Germaniei.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

16 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 16 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

16 ianuarie
Ediţia din 16.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

15 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0891
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3740
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4654
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8684
Gram de aur (XAU)Gram de aur649.3669

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
raobooks.com

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
Viva
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb