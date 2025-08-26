Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Friedrich Merz: Putin foloseşte o strategie de întârziere pentru a evita o întâlnire cu Zelenski

I.S.
Internaţional / 26 august, 15:18

Friedrich Merz: Putin foloseşte o strategie de întârziere pentru a evita o întâlnire cu Zelenski

Cancelarul german Friedrich Merz a acuzat marţi Moscova de adoptarea unei „strategii de întârziere” în vederea încheierii unui acord de pace cu Ucraina, transmite agenţia dpa.

În cadrul unei întâlniri la Berlin cu prim-ministrul canadian Mark Carney, Merz a afirmat că preşedintele rus Vladimir Putin amână în mod intenţionat o întrevedere cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a încheia războiul.

„Putin consideră că o astfel de întâlnire trebuie condiţionată de precondiţii care, din perspectiva Ucrainei, dar şi a noastră, sunt complet inacceptabile”, a explicat cancelarul german.

Merz a menţionat că după întâlnirile lui Trump cu Putin în Alaska şi apoi cu Zelenski şi liderii europeni la începutul acestei luni, preşedintele american a dat impresia că este aproape de a media o soluţie de pace. Totuşi, o întâlnire între Putin şi Zelenski, programată pentru următoarele două săptămâni, se apropie de termen fără indicii că un acord ar fi iminent.

Cancelarul a subliniat că „mingea este acum în terenul Moscovei” şi că, dacă Rusia nu face pasul necesar, va fi nevoie de presiuni suplimentare, menţionând că Uniunea Europeană pregăteşte deja noi sancţiuni.

Merz a adăugat că o întâlnire trilaterală între el, Trump şi Zelenski ar reprezenta „următorul pas logic” pentru medierea conflictului.

La rândul său, Carney a declarat că Putin evită o întrevedere cu Zelenski şi a subliniat că Canada sprijină eforturile de asigurare a păcii şi securităţii în Ucraina, ceea ce presupune fermitate şi sancţiuni împotriva Rusiei.

Opinia Cititorului ( 3 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.08.2025, 15:21)

    Germania (aproape intreaga Europa ) Japonia ,Canada si multi altii avind in principal alaturi si SUA vor reface Imperiul European .

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.08.2025, 15:25)

    evident pentru Putin zelenski e prea jos si incapabil de dialog ca sa si piarde timpul cu el

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.08.2025, 15:36)

    Germania si germanii vor fi de data aceasta starmutati de rusi si imprastiati pe nesfarsitul plai al Siberiei, dupa razboiul pe care ei, fii nazistilor criminali, doresc sa-l declanseze. Omenirea trebuie sa opreasca inarmarea Germaniei si indoctrinarea si animalizarea iarasi a poporului german de catre acesti oameni fii ai criminalilor de razboi germani.

    America, Anglia, lumea intreaga trebuie sa se trezeasca. Ca Franta ca altadata este fara vointa si vlaga.  

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

26 august

Citeşte Ziarul BURSA din 26 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

26 august
Ediţia din 26.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

26 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0552
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3437
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3905
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8533
Gram de aur (XAU)Gram de aur470.7734

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb