Friedrich Merz: Putin foloseşte o strategie de întârziere pentru a evita o întâlnire cu Zelenski

Cancelarul german Friedrich Merz a acuzat marţi Moscova de adoptarea unei „strategii de întârziere” în vederea încheierii unui acord de pace cu Ucraina, transmite agenţia dpa.
În cadrul unei întâlniri la Berlin cu prim-ministrul canadian Mark Carney, Merz a afirmat că preşedintele rus Vladimir Putin amână în mod intenţionat o întrevedere cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a încheia războiul.
„Putin consideră că o astfel de întâlnire trebuie condiţionată de precondiţii care, din perspectiva Ucrainei, dar şi a noastră, sunt complet inacceptabile”, a explicat cancelarul german.
Merz a menţionat că după întâlnirile lui Trump cu Putin în Alaska şi apoi cu Zelenski şi liderii europeni la începutul acestei luni, preşedintele american a dat impresia că este aproape de a media o soluţie de pace. Totuşi, o întâlnire între Putin şi Zelenski, programată pentru următoarele două săptămâni, se apropie de termen fără indicii că un acord ar fi iminent.
Cancelarul a subliniat că „mingea este acum în terenul Moscovei” şi că, dacă Rusia nu face pasul necesar, va fi nevoie de presiuni suplimentare, menţionând că Uniunea Europeană pregăteşte deja noi sancţiuni.
Merz a adăugat că o întâlnire trilaterală între el, Trump şi Zelenski ar reprezenta „următorul pas logic” pentru medierea conflictului.
La rândul său, Carney a declarat că Putin evită o întrevedere cu Zelenski şi a subliniat că Canada sprijină eforturile de asigurare a păcii şi securităţii în Ucraina, ceea ce presupune fermitate şi sancţiuni împotriva Rusiei.
Opinia Cititorului ( 3 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 26.08.2025, 15:21)
Germania (aproape intreaga Europa ) Japonia ,Canada si multi altii avind in principal alaturi si SUA vor reface Imperiul European .
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 26.08.2025, 15:25)
evident pentru Putin zelenski e prea jos si incapabil de dialog ca sa si piarde timpul cu el
3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 26.08.2025, 15:36)
Germania si germanii vor fi de data aceasta starmutati de rusi si imprastiati pe nesfarsitul plai al Siberiei, dupa razboiul pe care ei, fii nazistilor criminali, doresc sa-l declanseze. Omenirea trebuie sa opreasca inarmarea Germaniei si indoctrinarea si animalizarea iarasi a poporului german de catre acesti oameni fii ai criminalilor de razboi germani.
America, Anglia, lumea intreaga trebuie sa se trezeasca. Ca Franta ca altadata este fara vointa si vlaga.