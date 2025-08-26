Friedrich Merz: Putin foloseşte o strategie de întârziere pentru a evita o întâlnire cu Zelenski

Cancelarul german Friedrich Merz a acuzat marţi Moscova de adoptarea unei „strategii de întârziere” în vederea încheierii unui acord de pace cu Ucraina, transmite agenţia dpa.

În cadrul unei întâlniri la Berlin cu prim-ministrul canadian Mark Carney, Merz a afirmat că preşedintele rus Vladimir Putin amână în mod intenţionat o întrevedere cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a încheia războiul.

„Putin consideră că o astfel de întâlnire trebuie condiţionată de precondiţii care, din perspectiva Ucrainei, dar şi a noastră, sunt complet inacceptabile”, a explicat cancelarul german.

Merz a menţionat că după întâlnirile lui Trump cu Putin în Alaska şi apoi cu Zelenski şi liderii europeni la începutul acestei luni, preşedintele american a dat impresia că este aproape de a media o soluţie de pace. Totuşi, o întâlnire între Putin şi Zelenski, programată pentru următoarele două săptămâni, se apropie de termen fără indicii că un acord ar fi iminent.

Cancelarul a subliniat că „mingea este acum în terenul Moscovei” şi că, dacă Rusia nu face pasul necesar, va fi nevoie de presiuni suplimentare, menţionând că Uniunea Europeană pregăteşte deja noi sancţiuni.

Merz a adăugat că o întâlnire trilaterală între el, Trump şi Zelenski ar reprezenta „următorul pas logic” pentru medierea conflictului.

La rândul său, Carney a declarat că Putin evită o întrevedere cu Zelenski şi a subliniat că Canada sprijină eforturile de asigurare a păcii şi securităţii în Ucraina, ceea ce presupune fermitate şi sancţiuni împotriva Rusiei.