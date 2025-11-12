Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Full Season îşi deschide primul birou din România în clădirea Globalworth BOC

A.B.
Miscellanea / 12 noiembrie, 18:31

Full Season îşi deschide primul birou din România în clădirea Globalworth BOC

Full Season, companie germană parte din Media Broadcast Satellite (MBS) - unul dintre principalii furnizori de servicii media şi tech la nivel european - a deschis primul său birou în România, în clădirea Globalworth BOC din nordul Capitalei, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Tranzacţia a fost intermediată de compania de consultanţă imobiliară Griffes.

Extinderea marchează consolidarea prezenţei MBS pe piaţa locală, Bucureştiul devenind un punct strategic pentru operaţiunile regionale ale grupului. Full Season, cu sediul central la Munchen, gestionează peste 150 de canale TV şi livrează săptămânal 10.500 de ore de conţinut către peste 100 de platforme din întreaga lume.

„Deschiderea biroului din Bucureşti marchează un pas important în strategia noastră de dezvoltare. România este un hub al profesioniştilor bine pregătiţi, care gândesc inovator şi creează cu pasiune. Prin această prezenţă locală, dorim să fim mai aproape de clienţii noştri din regiune şi să le oferim servicii rapide şi personalizate”, a declarat Christian Fleischhauer, Managing Director Full Season GmbH.

Clădirea Globalworth BOC, situată în zona Pipera, este cea mai mare clădire de birouri single-building din Bucureşti, cu o suprafaţă închiriabilă de 57.000 mp şi planuri de etaj de peste 7.500 mp, fiind recent modernizată prin investiţii care au vizat infrastructura electrică şi sistemele de redundanţă critică.

„Suntem mândri că Full Season a ales Globalworth BOC pentru primul său birou din Bucureşti. Prezenţa lor îmbogăţeşte comunitatea noastră de chiriaşi şi confirmă că investiţiile în inovaţie şi sustenabilitate fac diferenţa pentru companiile care caută un spaţiu fiabil şi inspiraţional”, a declarat Costin Barbu, Leasing Director Globalworth România.

La rândul său, Andreea Păun, Managing Partner Griffes, a subliniat că tranzacţia reflectă tendinţa actuală a pieţei de birouri din Bucureşti, marcată de diversificarea tipologiilor de chiriaşi - de la companii din comunicaţii şi tehnologie, până la domenii precum apărare, construcţii şi fintech.

Zona Dimitrie Pompeiu, unde se află clădirea BOC, este una dintre cele mai dinamice zone de birouri din Capitală, cu aproximativ 40.000 de angajaţi şi o capacitate totală de 450.000 mp. Autorităţile locale pregătesc un proiect urbanistic de 100 milioane euro pentru modernizarea infrastructurii, inclusiv extinderea Bulevardului Dimitrie Pompeiu, o nouă arteră de circulaţie şi facilităţi Park & Ride.

