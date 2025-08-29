Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Funcţionarii afiliaţi Sindicatului Naţional SCOR au început protestele în toată ţara

Ana Felea
Miscellanea / 29 august, 14:51

Funcţionarii afiliaţi Sindicatului Naţional SCOR au început protestele în toată ţara

Nemulţumiţi de măsurile anunţate de Guvern, funcţionarii afiliaţi Sindicatului Naţional SCOR au declanşat un protest pe termen nedeterminat. De astăzi, angajaţii din primăriile de comune şi oraşe vor întrerupe programul cu publicul.

”După 7 săptămâni de «dialogul surzilor» între primarii comunelor şi Sindicatul Naţional SCOR, pe de o parte, cu premierul Ilie Bolojan, pe de altă parte, aşa-numitul «Pachet 2» de măsuri privind administraţia publică locală a fost astăzi pus pe masă într-o formă care demolează primăriile comunelor şi ale oraşelor mici”, a a anunţat, printr-un comunicat de presă, liderul Sindicatului SCORR.

Sindicatul Naţional SCOR are membri în peste 3000 de comune şi oraşe din toată ţara cărora le-au fost trimise notificări prin care li se cere membrilor de sindicat să fie solidari cu demersul initiat la nivel central.

”Vă adresăm rugămintea de a fi solidari cu demersul nostru, în sensul de a permite modificarea adhoc a programului de lucru cu publicul, pe durată nedeterminată, în sensul în care se va desfăşura acţiunea noastră de protest. Protestul nostru este îndreptat în interesul colectivităţilor noastre locale, contrar aparenţelor!”, este mesajul sindicatului către fiecare primărie.

Funcţionarii au mai multe nemulţumiri pe care au incercat să le rezolve în discuţiile purtate cu premierul României, însă fără un rezultat satisfăcător. Cea mai mare nemulţumire o reprezintă tăierile de personal ce ar urma să fie operate în primării, măsură despre care sindicatul consider că ar afecta activitatea instituţiilor.

Comunicatul de presă emis de Sindicatul Naţional SCOR mai atrage atenţia: ”Cu o medie a funcţionarilor publici de 9,78/primărie comunală, numărul acestora se va reduce brutal cu încă 25% din ceea ce a mai rămas după reducerea de 10% de anul trecut. În timp ce reducerea personalului în structurile centrale, promisă a fi de 20%, trenează, la nivelul comunelor fiecare al treilea salariat trebuie să plece, deşi aceştia sunt cel mai prost plătiţi dintre toţi bugetarii. În plus, după ce a promis preluarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap la bugetul de stat, guvernul a modificat proiectul de lege şi cei 60.000 de asistenţi personali rămân în sarcina primăriilor. Dublând cheltuiala aparentă cu salariile, acest artificiu va face ca majoritatea primăriilor comunale să pară că nu-şi pot acoperi salariile din impozitele şi taxele locale, ducându-le la jignitoarea invenţie a premierului Ilie Bolojan - «meniul pentru săraci», grila de salarizare specială numai pentru primăriile cu buget redus. Cu sfidare şi aroganţă pe faţă, consiliile judeţene sunt expres exceptate de la această regulă, deşi niciun consiliu judeţean nu-şi acoperă salariile din veniturile proprii, ci doar din cotele defalcate din impozitul pe venit colectat în comunele şi oraşele judeţului”.

O altă nemulţumire este ”introducerea «jumătăţii de funcţionar public» prin reducerea la jumătate a normei pentru funcţionarii publici aflaţi în funcţie”.

Funcţionarii spun că această măsură ”reprezintă cea mai pură formă de epurare politică a funcţionarilor care apără legalitatea execuţiei bugetare, a achiziţiilor publice, a urbanismului sau a actelor administrative, fără nicio legătură cu deficitul bugetar”.

Protestul demarat astăzi se desfăşoară, pe termen nedeterminat, sub deviza ”O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!!”, precum show-ul anunţat la circ, cu râma care zboară”.

”Modelul lui Ilie Bolojan - jumătatea de funcţionar public, presupune că o zi acesta va funcţiona la o primărie, iar a doua zi la altă primărie.

Consătenii noştri trebuie să înţeleagă ce înseamnă acest model - vii la primărie şi constaţi că ...AZI NU ZBOARĂ!! Până luni, guvernul mai are posibilitatea să corecteze aceste abuzuri grosolane asupra autorităţilor publice locale!”, este mesajul preşedintelui SCOR.

La Buzău, sindicatul are aproape 600 de membri din 44 de primării. Adrian Marin, preşedintele filialei SCOR Buzău, a declarat pentru sansanews.ro că sindicatul are membri doar în primăriile din mediul rural şi că urmează să fie notificat cine va întrerupe programul cu publicul.

”Este protest în primăria Pârscov. Funcţionarii au întrerupt programul cu publicul. Fiind protest, fiecare primărie decide dacă protestează sau nu, nu a fost nevoie de strângere de semnături”, a spus Adrian Marin.

La nivel naţional, Sindicatul Naţional SCOR are peste 20.000 de adeziuni.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  desfiintarea comunelor sub 20.000 de locuitori
    (mesaj trimis de anonim în data de 29.08.2025, 15:14)

    nicio primarie fara minim 20.000 de locuitori si fara bani de la bugetul statului pentru salarii ,prime, serbari campenesti si cursuri de perfectionare in plin sezon pe litoral sau la munte,autonomie locala ai buget pentru salarii din taxele locale, sa vedem cine mai voteaza un primar cu 15.000 salariu lunar.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

