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GapMinder conduce o rundă de finanţare de 3 milioane de dolari pentru Codeplain

A.M.
Companii / 30 iunie, 12:09

GapMinder conduce o rundă de finanţare de 3 milioane de dolari pentru Codeplain

Compania de venture capital GapMinder conduce o rundă de finanţare iniţială în valoare de 3 milioane de dolari pentru startup-ul sloven de inteligenţă artificială Codeplain, potrivit comunicatului de presă remis redacţiei.

Proiectul beneficiază şi de participarea investitorilor de la Silicon Gardens, informează sursa citată. Platforma Codeplain generează software gata de producţie direct din specificaţii structurate în limbaj simplu, transmite fondul de investiţii.

Noua injecţie de capital susţine dezvoltarea unui flux de lucru în care specificaţiile devin sursa principală pentru crearea şi întreţinerea programelor, notează documentul oficial.

Sistemul mută accentul de pe scrierea manuală a codului pe administrarea cerinţelor de bază, conform datelor companiei. A

genţii de programare primesc astfel cod de implementare deja testat şi validat, transmite sursa menţionată.

„Codeplain regândeşte modul în care se dezvoltă software-ul în era AI, mutând accentul de pe scrierea codului la gestionarea specificaţiilor. Considerăm că această abordare are potenţialul de a face dezvoltarea de software mai rapidă, mai fiabilă şi mai uşor de întreţinut, pe măsură ce adoptarea AI se accelerează”, declară Cosmin Ochişor, partener la GapMinder Ventures.

Această investiţie extinde portofoliul GapMinder, care include deja companii precum InsiderCX, Design Verse, SalesTools, VoicePatrol şi Etiq AI, conform comunicatului de presă. Startup-ul Codeplain deţine în prezent birouri operaţionale în oraşele Ljubljana, Berlin şi San Francisco, informează investitorii.

„Programarea bazată pe agenţi generează de 10 ori mai mult cod în industrie. Însă, dacă nu regândim fundamental modul de întreţinere, echipele de dezvoltare software se vor îneca în complexitatea generată de această explozie”, declară Dusan Omercevic, fondator şi CEO al Codeplain.

Tehnologia se bazează pe conceptul denumit „Arhitectura Phoenix”, care propune regenerarea continuă a produselor software pe baza unor specificaţii durabile, potrivit sursei citate. Primele companii din Statele Unite ale Americii care utilizează deja această platformă sunt DevRev, HYCU şi Incode, informează GapMinder.

Aceste entităţi folosesc noua metodă pentru crearea şi menţinerea integrărilor cu API-uri externe, conform comunicatului.

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