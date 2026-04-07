Garda de Mediu a scos peste 6 kilometri de plase ilegale din ape în ultimele două săptămâni

S.B.
Miscellanea / 7 aprilie, 10:03

Comisarii Gărzii de Mediu au îndepărtat, în urma unor controale făcute în ultimele două săptămâni, peste 6 kilometri de plase de pescuit amplasate ilegal, confiscând sute de kilograme de peşte transportat ilegal, fără niciun document de provenienţă, informează news.ro.

În urma controalelor au fost date amenzi de 180.000 de lei şi au fost făcute mai multe sesizări penale.

”Garda Naţională de Mediu a mobilizat 30 de comisari în acţiunea naţională de combatere a braconajului piscicol, alături de colegii noştri, Poliţia Rutieră şi Jandarmerie. Am acţionat simultan în zonele de risc ridicat de pe Olt, Dunăre (inclusiv Clisura Dunării), Delta Dunării şi litoralul Mării Negre. Am verificat peste 2.400 de vehicule pentru a depista transportul ilegal de peşte braconat. Rezultatele sunt impresionante şi îngrijorătoare”, au arătat reprezentanţii Gărzii de Mediu.

Potrivit sursei citate, au fost găsite plase monofilament, setci, vintire şi alte unelte ilegale, unele improvizate (tip pripon), lungimea totală a plaselor apropiindu-se de 6,5 kilometri. Au fost găsite şi plase abandonate, fără marcaje, care reprezintă un pericol pentru mediu şi pentru oameni.

Totodată, sute de kilograme de peşte transportat ilegal, fără niciun document de provenienţă, au fost găsite în vehicule performante, cu capacitate mare de refrigerare.

”Protejarea biodiversităţii nu este o opţiune, ci o responsabilitate directă. În teren vedem clar cât de mare este presiunea asupra resurselor naturale, iar astfel de acţiuni sunt esenţiale pentru a o reduce. Nu ne oprim aici - vom continua controalele cu aceeaşi intensitate pentru a descuraja orice activitate ilegală. Resursele naturale aparţin tuturor şi trebuie protejate ca atare”, a declarat Marius Niţă, comisar general adjunct al Gărzii Naţionale de Mediu.

În urma controalelor, au fost făcute sesizări penale şi au fost indisponibilizate vehiculele care transportau peşte de ordinul sutelor de kilograme, au fost date amenzi de 180.000 de lei pentru 5 agenţi economici, au fost confiscate unelte de pescuit în valoare de aproximativ 48.000 de lei.

De asemenea, a fost făcută o sesizare penală pentru refuzul unui agent economic de a permite controlul.

În plus, o cantitate de 150 de kilograme de peşte a fost eliberată în mediul natural.

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 11:05)

    deci se poate! se poate dar cu ministra mediului Diana Buzoianu.

Curs valutar BNR

07 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0963
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4068
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5200
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8481
Gram de aur (XAU)Gram de aur661.6256

