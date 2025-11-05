Generaţia Z rescrie regulile leadershipului: autenticitate, empatie şi curaj

După ani de colaborare cu universităţi şi campusuri din Europa şi Statele Unite, Lia a observat un pattern comun: „Am mers în campusurile universităţilor din Europa şi Statele Unite ca să înţeleg din interior ce se întâmplă cu tinerii de acolo. Am lucrat cu adolescenţi din Asia, Europa şi America şi am descoperit acelaşi lucru peste tot: indiferent de ţară sau sistem, provocările sunt aceleaşi - lipsa motivaţiei, presiunea performanţei şi teama de eşec. Aşa am înţeles că leadershipul real începe cu tine, nu cu ceilalţi”.

Fondatoarea summitului, Lia Hâncianu, este strateg educaţional cu peste 15 ani de experienţă în consilierea elevilor pentru admiterea la universităţi internaţionale de top şi singura româncă membră a Asociaţiei Europene pentru Educaţie Internaţională (EAIE).

Ediţia din acest ana adus împreună 13 speakeri internaţionali, programul fiind susţinut de unele dintre cele mai prestigioase universităţi din lume - EHL Business School, IE University, SRH Berlin University of Applied Sciences, Geneva Business School, GEDU Universities şi Griffith College.

A doua ediţie a Romanian Youth Leadership Summit, evenimentul ce reuneşte tineri cu potenţial şi lideri internaţionali pentru trei zile de învăţare, inspiraţie şi transformare personală, a avut loc, recent, în Bureşti. Tinerii participanţi au învăţat cum să-şi conducă propria viaţă, să-şi gestioneze emoţiile, să-şi clarifice obiectivele şi să-şi menţină echilibrul - abilităţi esenţiale, dar rareori predate în sistemul tradiţional de învăţământ.

Reporter: Romanian Youth Leadership Summit a ajuns la a doua ediţie. Ce ţi-ai propus să schimbi sau să aprofundezi faţă de prima ediţie?

Lia Hâncianu: Anul acesta ne-am dorit să mergem dincolo de inspiraţie, spre un proces real de formare. Dacă prima ediţie a fost despre descoperire şi despre curajul de a te exprima, a doua pune accent pe aplicabilitate şi pe cum transformăm tot ce învăţăm în obiceiuri, în comportamente, în decizii conştiente.

Summitul nu este un eveniment, ci un proces. După cele trei zile, urmează workshopuri, sesiuni de mentoring şi programe de follow-up, pentru ca schimbarea să fie reală şi sustenabilă. Succesul nu se vede în cifre, ci în încrederea pe care tinerii şi-o construiesc şi în felul în care încep să creadă mai mult în ei înşişi.

Reporter: Într-un ecosistem educaţional centrat încă pe performanţă academică, tu aduci în prim-plan leadershipul personal. De unde a venit această nevoie şi cum ai simţit-o în lucrul cu tinerii?

Lia Hâncianu: A venit dintr-o observaţie simplă, dar esenţială: performanţa, în sine, nu garantează împlinirea. Lucrez cu tineri excepţionali, care ajung la universităţi de top, dar care, uneori, descoperă că succesul profesional nu le oferă întotdeauna împlinirea pe care o aşteptau.

Unul dintre colegii noştri, absolvent al Harvard, a realizat, după ani de muncă şi eforturi uriaşe, că deşi are o capacitate excepţională de a învăţa, duce lipsă de conexiuni reale, de prieteni, de bucurii simple. A înţeles că poate atinge excelenţa academică, dar că nu ştie cum să se bucure de ea şi că nu are pe nimeni în jurul lui.

Aceasta este una dintre cele mai frecvente realităţi în rândul tinerilor de top: o mare parte dintre ei performează academic, dar nu se simt împliniţi. De aceea am simţit nevoia de a pune leadershipul personal în centrul educaţiei.

Da, sunt consilier educaţional şi misiunea mea este să îi ajut să ajungă acolo unde îşi doresc. Dar mai important este să îi ajut să fie conştienţi de traiectoria pe care o aleg, să devină oameni echilibraţi emoţional şi să înţeleagă faptul că reuşita nu are valoare dacă nu e dublată de sens şi de echilibru.

Vreau ca tinerii să ştie că pot construi un drum solid şi în momentele dificile, nu doar când totul merge perfect.

Reporter: Cum defineşti leadershipul pentru generaţia Z - diferă de cel al generaţiilor anterioare?

Lia Hâncianu: Da, fundamental. Generaţia Z nu mai răspunde la modele autoritare. Ei caută autenticitate, transparenţă şi un scop clar.

Leadershipul pentru ei nu înseamnă „să conduci”, ci „să inspiri”. Să creezi spaţii sigure, să asculţi activ, să fii uman şi să înveţi alături de echipa ta. Într-un fel, generaţia asta ne obligă şi pe noi, adulţii, să ne reinventăm constant felul de a conduce.

Reporter: Ce rol joacă acest tip de formare în viitorul profesional al tinerilor? Poate leadershipul fi învăţat sau e o abilitate care se cultivă doar prin experienţă?

Lia Hâncianu: Leadershipul poate fi învăţat, dar nu din teorie, ci din practică. Noi creăm contexte în care tinerii trăiesc leadershipul, nu îl definesc. Lucrează în echipă, iau decizii, eşuează, reuşesc şi reflectă.

Formarea asta nu îi pregăteşte doar pentru carieră, ci pentru viaţă. Pentru că un lider bun nu e doar performant, e şi echilibrat, empatic şi conştient de sine.

Reporter: Care au fost cele mai vizibile transformări la tinerii care au participat la prima ediţie? Ai exemple care te-au impresionat personal?

Lia Hâncianu: Un exemplu foarte drag mie este Matei, un copil din Braşov cu care lucrez de mai bine de 1 an.

La prima ediţie, era un adolescent timid, căruia îi era teamă să-şi exprime opiniile. Astăzi este din nou aici, la a doua ediţie, dar într-o cu totul altă postură: oferă îndrumare noilor participanţi, vorbeşte pe scenă, acordă interviuri şi, mai important, a început să-şi definească direcţia profesională.

A învăţat să vadă viitorul ca pe o oportunitate care-l entuziasmează, nu ca pe o sursă de stres. Acesta este genul de transformare care confirmă că metoda noastră funcţionează.

Reporter: Ce ai învăţat tu, ca mentor şi strateg educaţional, din interacţiunea cu aceşti adolescenţi?

Lia Hâncianu: Am învăţat că autenticitatea câştigă mereu.Tinerii simt imediat dacă eşti acolo cu ei cu adevărat sau doar "predai”.

Ei m-au învăţat răbdarea, vulnerabilitatea şi bucuria de a vedea lumea printr-un ochi proaspăt. De fapt, de fiecare dată când predau, simt că şi eu învăţ ceva nou despre mine.

Reporter: Ediţia din acest an îl aduce în România pe Chris Barton, fondatorul Shazam, şi reuneşte 13 speakeri internaţionali. Ce înseamnă acest sprijin global pentru tine şi pentru summit?

Lia Hâncianu: Este o recunoaştere importantă şi o validare a direcţiei noastre. Chris Barton nu vine doar ca fondator al unei companii revoluţionare, ci ca părinte al unui copil care a trecut printr-un program de leadership similar.

El crede, ca şi noi, că leadershipul se formează devreme şi că educaţia ar trebui să antreneze atât mintea, cât şi caracterul.

Pentru summit, acest parteneriat arată că România poate fi parte activă într-o mişcare globală de transformare educaţională.

Reporter: După experienţa ta de lucru cu universităţi şi lideri din străinătate, unde se situează România pe harta educaţiei non-formale? Ce avem unic şi ce ne lipseşte?

Lia Hâncianu: România are ceva ce multe ţări şi-au pierdut: entuziasm.

Tinerii noştri încă au dorinţa autentică să se dezvolte, să facă ceva care contează.

Ce ne lipseşte, uneori, este încrederea în noi înşine şi curajul de a susţine modele educaţionale noi, care merg dincolo de curriculum.

Dar tocmai aici apare oportunitatea - să construim o punte între educaţia formală şi cea experienţială, şi cred că în următorii ani o vom vedea tot mai puternic în România.

Reporter: Generaţia Z e adesea descrisă ca fiind hiperconectată, dar anxioasă, creativă, dar lipsită de direcţie. Cum îi putem ghida fără să le impunem un model rigid?

Lia Hâncianu: Prin dialog şi empatie. Tinerii nu au nevoie de reţete, ci de spaţii în care să poată greşi, testa şi creşte.

Noi, adulţii, ar trebui să fim mai puţin prescriptivi şi mai mult prezenţi. Rolul nostru nu e să le spunem cine să devină, ci să-i ajutăm să-şi descopere singuri drumul.

Reporter: Care este cel mai mare mit despre leadership pe care ţi-ai propus să-l demontezi prin acest summit?

Lia Hâncianu: Că un lider trebuie să fie perfect. De fapt, liderii reali sunt oamenii care ştiu să se ridice după eşecuri, care îşi asumă vulnerabilităţile şi continuă să crească. Leadershipul nu e despre ego, ci despre claritate şi echilibru.

Reporter: Ce urmează pentru STAR Summit după această ediţie? Ai în plan extinderea internaţională sau formate locale în mai multe oraşe?

Lia Hâncianu: Momentan, analizăm ce s-a întâmplat în această toamnă. Urmează să facem debrief-ul acestei ediţii pentru a înţelege exact ce putem îmbunătăţi.

Dar deschiderea există, atât din partea noastră, cât şi din partea tinerilor şi a partenerilor.

Pe termen mediu, ne dorim să creăm o comunitate naţională şi apoi internaţională de tineri lideri, cu programe locale, sesiuni de mentoring şi proiecte educaţionale continue.Scopul e să nu rămânem un eveniment de trei zile, ci un ecosistem viu care creşte odată cu participanţii.

Reporter: Ai peste 15 ani de experienţă în consilierea elevilor pentru admiterea la universităţi internaţionale de top. Cum s-a schimbat, în acest timp, profilul tinerilor care îşi doresc să studieze în afara ţării?

Lia Hâncianu: Tinerii de azi sunt mai conştienţi de ceea ce îşi doresc. Dacă acum 10 ani visul era „să pleci din România”, astăzi scopul e „să te formezi pentru a aduce valoare, oriunde ai fi”.

Sunt mai bine informaţi, mai maturi emoţional şi mult mai atenţi la echilibrul între succes şi sens.

Reporter: Ai lucrat cu sute de adolescenţi care au ajuns să studieze la cele mai bune universităţi din lume. Care sunt poveştile care te-au marcat cel mai mult? Există un tipar comun al celor care reuşesc?

Lia Hâncianu: Toţi cei care reuşesc au ceva în comun: curiozitate şi disciplină.

Unii dintre ei, astăzi, sunt mentori internaţionali, speakeri, antreprenori. Dar în spatele succesului nu e perfecţiune, ci perseverenţă. Am lucrat, de exemplu, cu elevi care au ajuns la Harvard, Oxford, LSE sau EHL - tineri care au înţeles devreme că nu trebuie să concureze cu alţii, ci să evolueze constant faţă de ei înşişi.

Reporter: Ce te-a motivat personal să alegi această direcţie profesională, să investeşti în educaţie şi în formarea tinerilor?

Lia Hâncianu: Am ales educaţia din convingerea că e singurul domeniu în care poţi schimba ceva fundamental.

În toţi anii în care am lucrat cu tineri, am văzut cum o conversaţie potrivită, la momentul potrivit, poate schimba o viaţă. Asta e motivaţia mea: să creez contexte în care transformarea devine posibilă.

Reporter: Ai studiat şi tu la universităţi internaţionale şi eşti membră în Asociaţia Europeană pentru Educaţie Internaţională. Ce ţi-au oferit aceste experienţe şi cum se reflectă ele în proiectele pe care le creezi astăzi?

Lia Hâncianu: Experienţele internaţionale m-au învăţat să văd educaţia ca pe un proces continuu, nu ca pe o destinaţie.

Am înţeles importanţa diversităţii şi a colaborării, dar şi faptul că învăţarea autentică se întâmplă atunci când există siguranţă, curiozitate şi sens. Tot ceea ce am construit în România pleacă din această filozofie: educaţia nu este despre note, ci despre devenire.

Reporter: În toţi aceşti ani ai dezvoltat numeroase proiecte educaţionale. Care a fost cel mai complex eveniment pe care l-ai organizat până acum şi care este proiectul cu care te mândreşti cel mai mult?

Lia Hâncianu: Fără îndoială, Romanian Youth Leadership Summit. Este cel mai amplu proiect din cariera mea, pentru că aduce la un loc tineri, mentori, universităţi şi lideri globali într-o experienţă care chiar schimbă destine. Dar sunt la fel de mândră şi de micile transformări care nu ajung în presă: un adolescent care îşi recapătă curajul, o decizie de carieră luată cu sens, o comunitate care începe să creadă în educaţia autentică. Acolo se află adevărata reuşită.

Reporter: Mulţumesc!