George Simion acuză intimidări politice şi protecţie pentru liderii PSD în dosare de corupţie

Preşedintele AUR, George Simion, a participat duminică la conferinţa judeţeană a filialei AUR Caraş-Severin, unde a lansat un apel la mobilizare şi a acuzat actuala coaliţie de guvernare de presiuni şi tentative de intimidare asupra susţinătorilor formaţiunii suveraniste, potrivit unui comunicat al formaţiunii politice.

„Mai îndrăznesc ei, cei care au condus România şi sunt exact la vârful piramidei în acest moment, să vă intimideze şi să vă ameninţe pentru că aveţi o opţiune politică. Să nu vă lăsaţi intimidaţi, pentru că ei nu sunt stăpânii noştri! Noi suntem mai puternici decât ei, nu pentru că avem funcţii, ci pentru că îl avem pe Dumnezeu”, a declarat Simion în faţa membrilor şi simpatizanţilor AUR.

Liderul AUR a acuzat, totodată, că preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Silviu Hurduzeu (PSD), ar beneficia de protecţie în dosarele de corupţie, susţinând că numele acestuia ar fi fost „înlăturat” din investigaţiile recente.

„Acuz faptul că în dosarele de corupţie de aici, din judeţul Caraş-Severin, numele domnului Hurduzeu a fost pus un pic mai departe, ca să nu figureze acolo. După cum vedeţi, în dosarele apărute în aceste zile, numele decidenţilor nu sunt menţionate. Noi alegem să nu fim idioţi şi să nu înghiţim tot ce ni se comunică în spaţiul public”, a afirmat Simion.

În cadrul conferinţei, deputatul Samuel Miclău a fost ales preşedinte al organizaţiei judeţene AUR Caraş-Severin, după ce moţiunea sa a fost declarată câştigătoare în urma votului intern.