George Simion ironizează creşterea facturilor: „Bine că nu sunt eu preşedinte că altfel plăteaţi dublu la energie”

Liderul extremist George Simion a postat marţi pe reţelele sociale un mesaj ironic pe tema creşterii preţurilor la energie, după liberalizarea intrată în vigoare din iulie.

„Bine că nu sunt eu preşedinte că altfel plăteaţi facturi duble la energie”, a scris acesta, făcând trimitere la declaraţia lui Nicuşor Dan, care spusese că alegerea lui Simion ca preşedinte ar fi dus la creşterea preţurilor.

Liberalizarea pieţei de energie electrică, intrată în vigoare din iulie, a determinat majorări semnificative ale facturilor şi a alimentat inflaţia. Guvernul condus de Ilie Bolojan a decis eliminarea plafonării la electricitate, dar a menţinut plafonarea facturilor la gaze naturale până în martie 2026.

Simion a pierdut finala prezidenţială din luna mai în faţa lui Nicuşor Dan.