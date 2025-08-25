Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
George Simion: PSD e de partea Sistemului şi susţine măsurile de sărăcire a românilor

I.S.
Politică / 25 august, 15:34

George Simion: PSD e de partea Sistemului şi susţine măsurile de sărăcire a românilor

Liderul AUR, George Simion, a lansat un nou atac la adresa PSD, după ce Sorin Grindeanu a respins ideea unei alianţe politice între cele două partide. Ca reacţie, Simion şi-a chemat susţinătorii să protesteze la sediile PSD din ţară şi de la centru.

„Foarte important: PSD-ul actual e de partea Sistemului, nu cu România. Asumaţi-vă funcţia de preşedinte al unei organizaţii locale AUR. Restul sunt doar vorbe, din partea dezbinatorilor! Fără alte partide, fără alte invenţii, până la capăt, dăm totul”, a scris liderul AUR pe reţelele sociale.

Într-un mesaj video, acesta a acuzat PSD că sprijină „măsuri de sărăcire a românilor” şi că actuala conducere a social-democraţilor „vrea să scape de dosarul Nordis” şi „a girat lovitura de stat din 6 decembrie”. Potrivit lui Simion, răspunsul PSD la propunerea sa de colaborare a fost „jignitor faţă de poporul român”.

Declaraţiile vin după ce Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a exclus categoric o alianţă cu AUR, precizând că „actuala coaliţie merge înainte” şi că, pe durata mandatului său, PSD nu va face parteneriate cu partidul condus de Simion.

Simion susţine însă că venirea AUR la guvernare este „inevitabilă” şi a cerut din nou PSD să „se întoarcă către poporul român” şi să accepte o formulă de guvernare cu Călin Georgescu premier.

Pe fondul acestor tensiuni, PSD se pregăteşte pentru un congres în toamnă, unde urmează să îşi aleagă noul preşedinte. Sorin Grindeanu, lider interimar, este contestat din interior, Titus Corlăţean anunţându-şi deja candidatura.

Opinia Cititorului ( 4 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 25.08.2025, 16:39)

    Lovitura de stat voiati sa dati voi hauristule.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 25.08.2025, 16:55)

      nu stiu de lovitura de stat data de aur , stiu de cea data de usr prin care ati anulat alegerile , SUA e cu ochii pe voi , ascundeti-va !

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 25.08.2025, 17:08)

      nu s-au anulat alegeri s-a oprit "jaful secolului". tatica ramaneai fara nici un ban in cont, fara pensie, haos in tara, nationalizari, crime , confiscari de averi, jaful secolului, in asta s-au bagat milioane de euro, bani negri.

      adica "distrugeau sistemul", doar ca sistemul suntem toti, fiecare din noi e o rotita in acest sistem. fie ca ai un loc de munca la stat sau privat, o pensie, o afacere, copii la scoala sau etc esti in sistem.

      hoti mai mari ca interlopii cu georgescu si aur nu sunt nici cei de la putere. toata povestea cu romanii saraci e doar o lambada pt hotie. la fel cum a fost casele la 35.000 markestin benzina la 1 leu marketing. asa jaf nu ai fi vazut decat in filme, "statul" erau ei si aparatul de opresiune format din mercenari, puscariasi, interlopi, rromi si alti agresivi cu ceafa lata, minte putina. restul, prafu de pe toba. 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 25.08.2025, 16:50)

    Sistemul are nume , securitatea , se numeste !

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

