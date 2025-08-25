George Simion: PSD e de partea Sistemului şi susţine măsurile de sărăcire a românilor

Liderul AUR, George Simion, a lansat un nou atac la adresa PSD, după ce Sorin Grindeanu a respins ideea unei alianţe politice între cele două partide. Ca reacţie, Simion şi-a chemat susţinătorii să protesteze la sediile PSD din ţară şi de la centru.

„Foarte important: PSD-ul actual e de partea Sistemului, nu cu România. Asumaţi-vă funcţia de preşedinte al unei organizaţii locale AUR. Restul sunt doar vorbe, din partea dezbinatorilor! Fără alte partide, fără alte invenţii, până la capăt, dăm totul”, a scris liderul AUR pe reţelele sociale.

Într-un mesaj video, acesta a acuzat PSD că sprijină „măsuri de sărăcire a românilor” şi că actuala conducere a social-democraţilor „vrea să scape de dosarul Nordis” şi „a girat lovitura de stat din 6 decembrie”. Potrivit lui Simion, răspunsul PSD la propunerea sa de colaborare a fost „jignitor faţă de poporul român”.

Declaraţiile vin după ce Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a exclus categoric o alianţă cu AUR, precizând că „actuala coaliţie merge înainte” şi că, pe durata mandatului său, PSD nu va face parteneriate cu partidul condus de Simion.

Simion susţine însă că venirea AUR la guvernare este „inevitabilă” şi a cerut din nou PSD să „se întoarcă către poporul român” şi să accepte o formulă de guvernare cu Călin Georgescu premier.

Pe fondul acestor tensiuni, PSD se pregăteşte pentru un congres în toamnă, unde urmează să îşi aleagă noul preşedinte. Sorin Grindeanu, lider interimar, este contestat din interior, Titus Corlăţean anunţându-şi deja candidatura.