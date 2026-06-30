Germania arestează un tânăr român care plănuia instaurarea unui regim nazist în România şi pregătea atentate teroriste

Germania a arestat marţi un cetăţean român acuzat de tentativă de fondare a unei organizaţii teroriste de extremă dreapta, cu scopul de a declanşa un „război terorist" în România, de a provoca prăbuşirea statului român şi de a contribui la crearea unei entităţi statale inspirate de modelul naţional-socialist, conform unui comunicat al Parchetului Federal german, citat de Agerpres.

Nichita P., care la data faptelor avea între 18 şi 20 de ani, a fost arestat în regiunea Enz, din landul Baden-Wurttemberg, în sud-vestul Germaniei, de ofiţeri de poliţie din landul respectiv şi din Renania-Palatinat, potrivit aceleiaşi surse. El este suspectat că a încercat, în calitate de lider, să fondeze o organizaţie teroristă străină şi că a plănuit un act grav de violenţă care pune în pericol siguranţa statului, conform sursei citate.

Procuratura îl acuză pe Nichita P. că a încercat, de la începutul anului 2023, să creeze o organizaţie de extremă dreapta care vizează prăbuşirea statului român şi instaurarea unui model naţional-socialist în România, potrivit aceleiaşi surse. Pentru a recruta membri, acuzatul a administrat două canale pe un serviciu de mesagerie din Germania, vizând în principal tineri români, conform rechizitoriului citat de Agerpres. Prin intermediul acestor canale, el şi-a îndemnat abonaţii şi membrii să comită diverse infracţiuni - realizarea de graffiti cu simboluri de extremă dreapta, incitarea tinerilor la autovătămare, atacuri incendiare împotriva clădirilor folosite de migranţi sau membri ai comunităţii LGBTQ+ şi chiar uciderea unor persoane considerate „subumane", potrivit acuzării.

Nichita P. a publicat de asemenea pe aceste canale instrucţiuni pentru fabricarea de otrăvuri şi explozibili, precum şi pentru construirea de cocteiluri Molotov şi maşini-capcană, conform Agerpres. Românul urmează să apară marţi în faţa unui judecător de instrucţie de la Curtea Federală de Justiţie din Karlsruhe, care va decide cu privire la arestarea sa preventivă, potrivit dpa, citat de aceeaşi sursă.