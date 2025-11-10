Germania cumpără 20 de elicoptere militare Airbus

Germania va achiziţiona încă 20 de elicoptere militare Airbus H145M, într-un contract în valoare de aproximativ 1 miliard de euro, potrivit unui document guvernamental citat duminică de Reuters.

Noile aeronave, 15 în versiune de luptă şi 5 destinate antrenamentului forţelor speciale, vor fi livrate începând din 2027, pe o perioadă de doi ani.

Comanda completează acordul-cadru semnat în 2023, care permite forţelor armate germane să cumpere până la 82 de elicoptere H145M. Din acestea, 62 au fost deja comandate anterior.

Costul total al celor 20 de aeronave, de 931 milioane de euro, va fi acoperit din fondul special creat la începutul anului pentru modernizarea accelerată a armatei germane, în contextul intensificării ameninţării ruse după invazia Ucrainei din februarie 2022.

De contract vor beneficia şi alte companii din industria de apărare, printre care Hensoldt, care va furniza echipamente de război electronic şi vedere pe timp de noapte.

Guvernul german estimează că întreţinerea şi operarea întregii flote de 82 de elicoptere va costa aproape 3 miliarde de euro până în 2048.