Germania devine principalul susţinător militar al Ucrainei

A.B.
Internaţional / 12 august, 19:51

Germania devine principalul susţinător militar al Ucrainei

Europa a depăşit Statele Unite în ceea ce priveşte sprijinul militar acordat Ucrainei, arată datele Institutului german Kiel, citate de presa internaţională. În lunile mai şi iunie, pachetul european de ajutor a totalizat circa 10,5 miliarde de euro, din care aproape jumătate a provenit din contracte atribuite direct industriei de apărare.

De la începutul războiului cu Rusia, statele europene - inclusiv Marea Britanie - au oferit Ucrainei sprijin militar de 80,5 miliarde de euro, faţă de 64,6 miliarde de euro din partea SUA. În primăvara acestui an, ajutorul european l-a egalat pe cel american, iar între timp l-a depăşit.

Germania a livrat cel mai mare pachet în perioada analizată - 5 miliarde de euro -, urmată de Norvegia (1,5 miliarde) şi Belgia (1,2 miliarde). Olanda, Regatul Unit şi Danemarca au contribuit fiecare cu între 500 şi 600 de milioane de euro, fonduri folosite inclusiv pentru achiziţii din SUA, în baza unui mecanism agreat de NATO.

Preşedintele american Donald Trump a renunţat la politica de donaţii militare, solicitând ca echipamentele să fie vândute Ucrainei, nu oferite gratuit. Vicepreşedintele J.D. Vance a declarat recent la Fox News: „Cred că am terminat cu finanţarea acestui război în Ucraina. Dacă europenii vor să preia ştafeta şi să cumpere arme de la producătorii americani, nu avem nicio problemă cu asta.”

Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească vineri, în Alaska, pentru discuţii privind un posibil acord de pace, care ar putea include „schimburi teritoriale”.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 12.08.2025, 20:55)

    Inarmarea si finantarea razboiului rusnac costa mult in Germania;

    tăieri semnificative în cheltuielile sociale, inclusiv pensii,  

    ajutor social și subvenții pentru energie. 

    Ce misto, 

    slava ukri

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

