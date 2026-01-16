Germania: Inflaţia a scăzut la 1,8% în decembrie

Preţurile mai scăzute la energie şi alimente au determinat reducerea ratei anuale a inflaţiei în Germania la 1,80% în decembrie, a anunţat vineri Oficiul federal de statistică (Destatis), confirmând datele preliminare, transmit Reuters şi DPA.

Potrivit Destatis, preţurile de consum au crescut în medie cu 2,2% anul trecut, un nivel similar cu cel din 2024. Presiunile asupra bugetelor gospodăriilor s-au atenuat în decembrie, rata inflaţiei scăzând sub ţinta BCE de 2% pentru prima dată din septembrie 2024, notează Reuters.

În timp ce preţurile serviciilor, precum transportul public şi asigurările, au crescut cu 3,5% luna trecută, preţurile la alimente au urcat cu doar 0,8% faţă de decembrie 2024, unele produse, precum untul şi uleiul de măsline, s-au ieftinit, în timp ce preţurile la carnea de vită şi cea de pui au crescut cu 14,1% şi, respectiv, 6,3%, transmite DPA.

Preţurile la energie au scăzut cu 1,3% în decembrie 2025 şi cu 2,4% pe ansamblul anului, comparativ cu 2024, conform Destatis. Majorarea preţurilor la energie după invadarea Ucrainei de către Rusia a dus la creşterea ratei inflaţiei la 6,9% în 2022 şi 5,9% în 2023. Institutul Ifo estimează că inflaţia va rămâne la 2,2% în 2026 şi va creşte la 2,3% în 2027, notează Reuters.

Inflaţia de bază, care exclude produsele volatile precum alimentele şi energia, s-a situat la 2,8% în 2025, faţă de 3% în 2024, precizează DPA. Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC), un indicator utilizat la nivelul UE, a scăzut la 2% în decembrie, de la 2,6% luna precedentă, arată Reuters.

Destatis avertizează că preţurile mai ridicate la transportul public şi majorarea salariului minim ar putea duce anul acesta la o rată mai mare a inflaţiei, conform DPA.

Datele preliminare publicate săptămâna trecută de Eurostat arată că rata anuală a inflaţiei în zona euro a scăzut la 2% în decembrie, de la 2,1% luna precedentă, în linie cu estimările analiştilor intervievaţi de Reuters.

Scăderea preţurilor la energie, aprecierea euro, creşterea importurilor din China şi moderarea majorărilor salariale ar putea duce la o reducere a preţurilor în 2026, însă cheltuielile din domeniul apărării, măsurile fiscale masive, cererea internă solidă şi turbulenţele geopolitice ar putea genera creşteri de preţuri, notează Reuters şi DPA.

Datele confirmă opinia BCE că rata anuală a inflaţiei în zona euro este sub control, oferind oficialilor timp să analizeze evoluţiile preţurilor înainte de a lua noi măsuri de politică monetară, transmite Reuters.