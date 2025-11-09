Germania pregăteşte achiziţii militare de peste 3,4 miliarde de dolari

Guvernul german urmează să aprobe un pachet de achiziţii militare în valoare de peste 3,47 miliarde de dolari, care include cumpărarea a 20 de elicoptere uşoare de luptă produse de Airbus SE, potrivit unui document guvernamental citat de Bloomberg News.

Parlamentarii germani sunt aşteptaţi să dea undă verde proiectului într-o şedinţă cu uşile închise programată pentru miercuri. Pe lângă contractul cu Airbus, pachetul mai cuprinde un acord de aproximativ 1 miliard de euro încheiat cu Hensoldt AG şi Theon International, pentru furnizarea a 100.000 de dispozitive de vedere pe timp de noapte destinate armatei germane.

Potrivit sursei citate, decizia se înscrie în strategia Berlinului de modernizare rapidă a capacităţilor de apărare, pe fondul tensiunilor crescute din Europa şi al angajamentelor Germaniei de a sprijini întărirea flancului estic al NATO.