Germania respinge iniţiativa aliaţilor de a recunoaşte statul palestinian

Cancelarul german Friedrich Merz a anunţat marţi că Germania nu va susţine iniţiativa aliaţilor occidentali de a recunoaşte statul Palestina la Adunarea Generală a ONU din septembrie, transmite Reuters, care afirmă cele ce urmează.

„Poziţia guvernului federal este clară în ceea ce priveşte posibila recunoaştere a statului Palestina. Canada ştie acest lucru. Nu ne vom alătura acestei iniţiative. Nu considerăm că sunt îndeplinite cerinţele”, a declarat Merz într-o conferinţă de presă comună cu premierul canadian Mark Carney.

Canada a anunţat luna trecută că va sprijini recunoaşterea Palestinei, după paşi similari făcuţi de Franţa şi Marea Britanie.