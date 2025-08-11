Germania se aşteaptă la o creştere solidă a comerţului cu Europa de Est

Exportatorii germani văd un potenţial semnificativ în comerţul cu estul şi sud-estul Europei, pe fondul incertitudinilor globale, Polonia fiind un partener remarcabil, conform Comitetului german pentru relaţiile cu Europa de Est (GCEER), informează Agerpres.

Deşi exporturile totale ale Germaniei au scăzut cu 0,1% în primul semestru din 2025, la 786 miliarde de euro, livrările către cele 29 de ţări analizate de GCEER din Europa Centrală şi de Est şi din Asia Centrală au urcat cu 2,2%, la 144 miliarde de euro.

Majorarea a fost determinată de creşterea comerţului bilateral cu Polonia, care a atins nivelul ridicat record de peste 90 miliarde de euro în primele şase luni din acest an, un avans de 5,4% faţă de perioada similară din 2024.

Exporturile germane către Polonia au crescut cu peste 2,6 miliarde de euro (5,7%), în timp ce importurile din cea mai mare economie din CEE au urcat cu două miliarde de euro (5,2%).

Polonia este al cincilea mare partener comercial al Germaniei, după SUA, China, Ţările de Jos şi Franţa.

Până acum, verificările la graniţă nu au afectat comerţul dintre Berlin şi Varşovia, conform datelor Oficiului federal de statistică din Germania (Destatis).

Controalele au fost introduse de Polonia în iulie, ca răspuns la verificările Germaniei, care sunt în derulare din octombrie 2023. Asociaţia logistică germană BGL a cerut proceduri speciale pentru camioane, pentru a nu fi afectat lanţul de aprovizionare şi comerţul cu Polonia.

De asemenea, exporturile Germaniei către Ucraina au urcat cu 30%, la 4,6 miliarde de euro. "Sprijinirea şi reconstrucţia Ucrainei rămâne problema cheie pentru şi companiile şi clasa politică europeană", a afirmat şeful Comitetului german pentru relaţiile cu Europa de Est, Cathrina Claas-Muhlhäuser.

Comerţul Germaniei cu ţara vecină Cehia a crescut cu 3,4%, la 57,8 miliarde de euro, dar cel cu Ungaria a scăzut cu 3,7%, la 33,4 miliarde de euro, din cauza măsurilor economice luate de Guvernul de la Budapesta. Comerţul Germaniei cu Rusia a scăzut cu aproape 13%, a precizat GCEER.