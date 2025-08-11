Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Germania se aşteaptă la o creştere solidă a comerţului cu Europa de Est

S.B.
Internaţional / 11 august, 13:44

Germania se aşteaptă la o creştere solidă a comerţului cu Europa de Est

Exportatorii germani văd un potenţial semnificativ în comerţul cu estul şi sud-estul Europei, pe fondul incertitudinilor globale, Polonia fiind un partener remarcabil, conform Comitetului german pentru relaţiile cu Europa de Est (GCEER), informează Agerpres.

Deşi exporturile totale ale Germaniei au scăzut cu 0,1% în primul semestru din 2025, la 786 miliarde de euro, livrările către cele 29 de ţări analizate de GCEER din Europa Centrală şi de Est şi din Asia Centrală au urcat cu 2,2%, la 144 miliarde de euro.

Majorarea a fost determinată de creşterea comerţului bilateral cu Polonia, care a atins nivelul ridicat record de peste 90 miliarde de euro în primele şase luni din acest an, un avans de 5,4% faţă de perioada similară din 2024.

Exporturile germane către Polonia au crescut cu peste 2,6 miliarde de euro (5,7%), în timp ce importurile din cea mai mare economie din CEE au urcat cu două miliarde de euro (5,2%).

Polonia este al cincilea mare partener comercial al Germaniei, după SUA, China, Ţările de Jos şi Franţa.

Până acum, verificările la graniţă nu au afectat comerţul dintre Berlin şi Varşovia, conform datelor Oficiului federal de statistică din Germania (Destatis).

Controalele au fost introduse de Polonia în iulie, ca răspuns la verificările Germaniei, care sunt în derulare din octombrie 2023. Asociaţia logistică germană BGL a cerut proceduri speciale pentru camioane, pentru a nu fi afectat lanţul de aprovizionare şi comerţul cu Polonia.

De asemenea, exporturile Germaniei către Ucraina au urcat cu 30%, la 4,6 miliarde de euro. "Sprijinirea şi reconstrucţia Ucrainei rămâne problema cheie pentru şi companiile şi clasa politică europeană", a afirmat şeful Comitetului german pentru relaţiile cu Europa de Est, Cathrina Claas-Muhlhäuser.

Comerţul Germaniei cu ţara vecină Cehia a crescut cu 3,4%, la 57,8 miliarde de euro, dar cel cu Ungaria a scăzut cu 3,7%, la 33,4 miliarde de euro, din cauza măsurilor economice luate de Guvernul de la Budapesta. Comerţul Germaniei cu Rusia a scăzut cu aproape 13%, a precizat GCEER.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

11 august

Citeşte Ziarul BURSA din 11 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

11 august
Ediţia din 11.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

11 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0676
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3529
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3765
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8565
Gram de aur (XAU)Gram de aur469.8345

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb