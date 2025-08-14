Gheorghe Piperea acuză Guvernul Bolojan că sacrifică sprijinul pentru 650.000 de copii defavorizaţi în favoarea corporaţiilor

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a declarat că programul social pentru susţinerea copiilor aflaţi în situaţii defavorizate, finanţat din Fondul de Incluziune şi Demnitate Socială al UE pentru perioada 2021-2027, este gestionat deficitar, peste 100.000 de beneficiari ratând anul trecut acordarea cardurilor sociale educaţionale, într-un comunicat emis redacţiei.

Potrivit lui Piperea, suma de 500 de lei pe copil pe an, destinată exclusiv achiziţiei de rechizite, haine şi încălţăminte, ar trebui distribuită în 2025 până la 15 septembrie, însă părinţi i-au semnalat că fondurile s-ar fi epuizat încă din 31 iulie. El a adăugat că, după 2028, acest tip de finanţare europeană va dispărea din bugetul multianual, fiind integrată într-un fond comun cu alocări pentru agricultură şi coeziune regională, cu sume mai mici.

„România are între 400.000 şi 650.000 de copii defavorizaţi aflaţi sub risc de abandon şcolar, ceea ce înseamnă între 12 şi 20% din populaţia şcolară. În timp ce aceşti copii sunt vulnerabili şi pot fi luaţi în grija statului conform unei legi controversate din 2023, Guvernul Bolojan taie burse, concediază profesori, creşte taxele şi sprijină corporaţiile şi cheltuielile militare”, a afirmat Piperea.