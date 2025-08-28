Gheorghe Piperea: Incidentul cu livratorul străin nu dovedeşte ură şi nu are legătură cu AUR

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a declarat că agresiunea împotriva unui livrator străin nu demonstrează un „val de ură” şi nu are legătură cu AUR, sugerând că incidentul a fost prezentat mediatic ca o înscenare.

„Atacul asupra lucrătorului unei platforme de livrări este condamnabil şi trebuie sancţionat conform legii, pe baza responsabilităţii individuale, însă nu justifică etichetarea întregului partid ca extremist sau rasist”, a scris Piperea pe Facebook. El a criticat mass-media pentru că a asociat rapid incidentul cu mesajele AUR, afirmând că filmarea a fost prezentată „ca la carte” şi interpretată în sens rasist.

Piperea a mai subliniat că AUR este un partid „normal, decent”, care promovează valori precum familia, naţiunea, libertatea şi toleranţa, şi că nu are nimic împotriva migranţilor legali din România.

De asemenea, europarlamentarul a criticat politica guvernamentală de recrutare a muncitorilor străini în locul dezvoltării locurilor de muncă pentru cetăţenii români şi a atras atenţia asupra salariilor mici oferite în sectorul HORECA şi platformele de livrări. El a cerut susţinerea eforturilor europene de combatere a migraţiei ilegale şi a traficului de persoane.

Parlamentarul AUR Dan Tanasă a adăugat că violenţa stradală din Bucureşti şi alte oraşe nu depinde de postările sale şi că mesajele sale vizau respectarea legii, nu atacuri pe criterii de origine.