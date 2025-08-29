Gheorghe Piperea: Opoziţia pregăteşte şase moţiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan pentru Pachetul 2 de reforme

Opoziţia intenţionează să depună şase moţiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan, fiecare vizând câte un proiect din Pachetul 2 de măsuri, a declarat europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea.

Partidul AUR nu dispune singur de numărul necesar de semnături pentru a înregistra o moţiune de cenzură şi va avea nevoie de sprijinul celorlalte formaţiuni extremiste din Parlament, SOS şi POT.

Cele trei partide au încercat anterior să demită guvernul printr-o moţiune legată de Pachetul 1 de reforme, însă iniţiativa nu a reuşit din lipsă de voturi suficiente.