Gheorghe Piperea: Opoziţia pregăteşte şase moţiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan pentru Pachetul 2 de reforme

Opoziţia intenţionează să depună şase moţiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan, fiecare vizând câte un proiect din Pachetul 2 de măsuri, a declarat europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea.
Partidul AUR nu dispune singur de numărul necesar de semnături pentru a înregistra o moţiune de cenzură şi va avea nevoie de sprijinul celorlalte formaţiuni extremiste din Parlament, SOS şi POT.
Cele trei partide au încercat anterior să demită guvernul printr-o moţiune legată de Pachetul 1 de reforme, însă iniţiativa nu a reuşit din lipsă de voturi suficiente.
Opinia Cititorului ( 2 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 29.08.2025, 14:51)
AUR a votat mereu de partea specialilor, ei asta reprezinta !!
1.1. haur =psd -ul rural (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 29.08.2025, 15:19)
urechila ai tu vreo treaba cu parlamentul Romaniei? o adunatura de comunisti,militeni,apv-isti si securisti salariati la stat ,cititi CV-urile boschetarilor,boilor cu diploma, sa vedeti daca este vreunul scolit , au cumparat o diploma ,nu au muncit nicaieri ,