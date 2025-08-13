Gianluigi Donnarumma şi-a anunţat plecarea de la PSG

Portarul Gianluigi Donnarumma a postat, marţi seară, un mesaj pe contul său de Instagram în care le mulţumeşte suporterilor clubului şi coechipierilor săi şi confirmă plecarea sa de la Paris Saint-Germain.

"Din prima mea zi aici, am dat totul - pe teren şi în afara lui - pentru a-mi câştiga locul şi pentru a apăra poarta lui Paris Saint-Germain. Din păcate, cineva a decis că nu mai pot face parte din grup sau să contribui la succesul echipei. Sunt dezamăgit şi amărât", a scris Donnarumma.

Portarul italian, care a fost exclus din lot clubul din capitală şi de antrenorul Luis Enrique, are un mesaj pentru fanii parizieni. "Sper să am ocazia să-i privesc pe fanii de pe Parc des Princes în ochi pentru ultima dată şi să-mi iau la revedere cum se cuvine", a scris el în italiană, engleză şi franceză. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, vreau să ştiţi că sprijinul şi afecţiunea voastră înseamnă mult pentru mine şi că nu le voi uita niciodată. Îmi voi aminti întotdeauna emoţiile acelor seri magice şi pe voi, care m-aţi făcut să mă simt ca acasă".

Câştigătorul ultimei ediţii a Ligii Campionilor s-a adresat în cele din urmă coechipierilor săi: "Vă mulţumesc pentru fiecare luptă, fiecare zâmbet şi fiecare moment împărtăşit. Veţi fi întotdeauna fraţii mei. Să joc pentru acest club şi să trăiesc în acest oraş a fost o onoare imensă. Mulţumesc, Paris".

Portarul italian în vârstă de 26 de ani, care a jucat un rol decisiv în triumful lui PSG în Liga Campionilor în primăvară, mai avea doar un an de contract. Discuţiile privind prelungirea contractului fiind în impas, parizienii l-au recrutat pe Lucas Chevalier, care urmează să devină portarul numărul 1 al PSG.