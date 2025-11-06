Gianni Infantino va înmâna primul premiu „FIFA pentru pace”

FIFA va decerna primul „Premiu FIFA pentru pace - Fotbalul uneşte lumea” pe 5 decembrie, la Washington, în cadrul tragerii la sorţi pentru Cupa Mondială din 2026. Acest premiu se doreşte a fi echivalentul Premiului Nobel pentru pace pentru această instituţie.

Donald Trump, preşedintele Statelor Unite, a anunţat la sfârşitul lunii august că tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială va avea loc la Kennedy Center, în Washington D.C., pe 5 decembrie 2025. FIFA va profita de această ocazie pentru a decerna pentru prima dată „Premiul FIFA pentru pace - Fotbalul uneşte lumea”. Acesta va fi acordat în fiecare an unei persoane sau unui grup de persoane care au contribuit la unirea popoarelor în pace prin angajamentul lor neclintit şi acţiunile lor excepţionale.

Într-un comunicat publicat miercuri, preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat: „Într-o lume din ce în ce mai instabilă şi divizată, este esenţial să recunoaştem contribuţia excepţională a celor care lucrează neîncetat pentru a pune capăt conflictelor şi a reuni popoarele într-un spirit de pace”.

El a adăugat, de asemenea, că acest premiu „va recompensa eforturile considerabile ale acestor persoane care unesc popoarele, aducând astfel speranţă generaţiilor viitoare”.

Cupa Mondială va începe pe 11 iunie 2026, iar finala va avea loc pe 19 iulie 2026.