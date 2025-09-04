Giganţii chinezi din e-commerce se grăbesc spre Europa după ce Trump a perturbat comerţul mondial

Unele dintre cele mai mari companii chineze din domeniile e-commerce şi logistică să grăbesc să închirieze spaţii de depozitare în Europa, în contextul în care tarifele impuse de preşedintele SUA, Donald Trump, au modificat lanţurile de aprovizionare şi pieţele de desfacere ale producătorilor, transmite Bloomberg, de la care menţionăm următoarele.

În Marea Britanie, de exemplu, firmele chineze au închiriat deja în acest an spaţii de depozitare cu o suprafaţă de aproape 190.000 de metri pătraţi şi este posibil ca până la finele anului să fie depăşit vârful de 210.000 de metri pătraţi atins în timpul pandemiei de Covid-19 în anul 2021, potrivit datelor firmei CoStar.

Un fenomen similar se întâmplă în Europa continentală, proprietarii de spaţii de depozitare constatând o creştere a interesului din partea grupurilor chinezeşti.

"Europa este ultima mare piaţă unde firmele chinezeşti se pot extinde în viteză, ceea ce le face o forţă din ce în ce mai importantă care modifică peisajul logistic al regiunii", spune Claire Williams, director de cercetare la firma Knight Frank din Londra. Claire Williams estimează că fenomenul va continua din cauza modificării politicilor comerciale.

Chiar dacă primele două mari economii ale lumii nu au ajuns încă la un acord cu privire la tarifele vamale, producătorii din China au început să caute pieţe alternative pentru produsele lor, în aşteptarea unor tarife americane mai mari. Asta încurajează firmele de logistică să îşi extindă operaţiunile din Europa, ceea ce declanşează un al doilea val de boom în sectorul depozitelor, după cel care a început pe continent în timpul pandemiei.

Un exemplu este grupul JD.com care a închiriat 83.000 de metri pătraţi de spaţii de depozitare în Marea Britanie de la începutul anului şi până în prezent.

GLP, un investitori şi dezvoltator de spaţii logistice, a închiriat aproape 400.000 de metri pătraţi unor companii chineze de e-commerce în Marea Britanie, Germania, Polonia şi Italia, pe parcursul ultimilor cinici ani.

Nu doar firmele chineze de logistică îşi extind operaţiunile în Europa. Chiar şi producători au decis să îşi scurteze lanţurile de aprovizionare, pentru a evita tarifele europene, după ce s-au majorat barierele la intrarea în SUA.

Polonia este o destinaţie favorită pentru distribuitorul chinez de fashion Shein Group, care are mai multe hub-uri de distribuţie în regiunea Wroclaw din vestul Poloniei.

Pe lângă furnizori auto şi jucători din sectorul de e-commerce, CTP, cel mai mare dezvoltator de spaţii comerciale industriale din Europa, înregistrează, de asemenea, o cerere în creştere din partea producătorilor chinezi de computere şi mobilă. În mod normal, chiriaşii asiatici erau responsabili pentru 10% din activitatea de leasing a CTP. Însă în perioada 1 ianuarie 2024-iunie 2025 au fost responsabili pentru 20% din activitate. Jumătate din aceşti chiriaşi asiatici sunt chinezi, a dezvăluit Maarten Otte, director de relaţii cu investitorii şi pieţele de capital la CTP.

"Sunt interesaţi să îşi majoreze cota de piaţă. Se mişcă rapid", spune Michael Bowens, director de spaţii industriale şi logistică la CBRE.