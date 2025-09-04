Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Giganţii chinezi din e-commerce se grăbesc spre Europa după ce Trump a perturbat comerţul mondial

M.P.
Internaţional / 4 septembrie, 10:04

Giganţii chinezi din e-commerce se grăbesc spre Europa după ce Trump a perturbat comerţul mondial

Unele dintre cele mai mari companii chineze din domeniile e-commerce şi logistică să grăbesc să închirieze spaţii de depozitare în Europa, în contextul în care tarifele impuse de preşedintele SUA, Donald Trump, au modificat lanţurile de aprovizionare şi pieţele de desfacere ale producătorilor, transmite Bloomberg, de la care menţionăm următoarele.

În Marea Britanie, de exemplu, firmele chineze au închiriat deja în acest an spaţii de depozitare cu o suprafaţă de aproape 190.000 de metri pătraţi şi este posibil ca până la finele anului să fie depăşit vârful de 210.000 de metri pătraţi atins în timpul pandemiei de Covid-19 în anul 2021, potrivit datelor firmei CoStar.

Un fenomen similar se întâmplă în Europa continentală, proprietarii de spaţii de depozitare constatând o creştere a interesului din partea grupurilor chinezeşti.

"Europa este ultima mare piaţă unde firmele chinezeşti se pot extinde în viteză, ceea ce le face o forţă din ce în ce mai importantă care modifică peisajul logistic al regiunii", spune Claire Williams, director de cercetare la firma Knight Frank din Londra. Claire Williams estimează că fenomenul va continua din cauza modificării politicilor comerciale.

Chiar dacă primele două mari economii ale lumii nu au ajuns încă la un acord cu privire la tarifele vamale, producătorii din China au început să caute pieţe alternative pentru produsele lor, în aşteptarea unor tarife americane mai mari. Asta încurajează firmele de logistică să îşi extindă operaţiunile din Europa, ceea ce declanşează un al doilea val de boom în sectorul depozitelor, după cel care a început pe continent în timpul pandemiei.

Un exemplu este grupul JD.com care a închiriat 83.000 de metri pătraţi de spaţii de depozitare în Marea Britanie de la începutul anului şi până în prezent.

GLP, un investitori şi dezvoltator de spaţii logistice, a închiriat aproape 400.000 de metri pătraţi unor companii chineze de e-commerce în Marea Britanie, Germania, Polonia şi Italia, pe parcursul ultimilor cinici ani.

Nu doar firmele chineze de logistică îşi extind operaţiunile în Europa. Chiar şi producători au decis să îşi scurteze lanţurile de aprovizionare, pentru a evita tarifele europene, după ce s-au majorat barierele la intrarea în SUA.

Polonia este o destinaţie favorită pentru distribuitorul chinez de fashion Shein Group, care are mai multe hub-uri de distribuţie în regiunea Wroclaw din vestul Poloniei.

Pe lângă furnizori auto şi jucători din sectorul de e-commerce, CTP, cel mai mare dezvoltator de spaţii comerciale industriale din Europa, înregistrează, de asemenea, o cerere în creştere din partea producătorilor chinezi de computere şi mobilă. În mod normal, chiriaşii asiatici erau responsabili pentru 10% din activitatea de leasing a CTP. Însă în perioada 1 ianuarie 2024-iunie 2025 au fost responsabili pentru 20% din activitate. Jumătate din aceşti chiriaşi asiatici sunt chinezi, a dezvăluit Maarten Otte, director de relaţii cu investitorii şi pieţele de capital la CTP.

"Sunt interesaţi să îşi majoreze cota de piaţă. Se mişcă rapid", spune Michael Bowens, director de spaţii industriale şi logistică la CBRE.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.09.2025, 10:59)

    Boicot la tot ce vine din China, si i-am sfrijit.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

04 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

04 septembrie
Ediţia din 04.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

03 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0779
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3548
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4211
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8400
Gram de aur (XAU)Gram de aur494.9452

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb