Ginerele lui Trump a sosit în Israel pentru discuţii cu Benjamin Netanyahu

Jared Kushner, ginerele şi consilierul influent al preşedintelui american Donald Trump, a ajuns duminică în Israel pentru a discuta cu premierul Benjamin Netanyahu despre implementarea planului de pace propus de Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Fâşia Gaza, relatează Reuters.

Potrivit unei surse citate de agenţie, Kushner urmează să se întâlnească luni cu Benjamin Netanyahu. Casa Albă şi biroul prim-ministrului israelian nu au comentat încă vizita.

Donald Trump a anunţat în septembrie un plan în 20 de puncte pentru oprirea conflictului din Gaza, care durează de doi ani, începând cu un armistiţiu intrat în vigoare la 10 octombrie şi eliberarea ostaticilor deţinuţi de Hamas.

Până acum, gruparea palestiniană a eliberat 20 de ostatici în viaţă şi a predat rămăşiţele pământeşti ale altor 24, în timp ce patru ostatici decedaţi se află încă în enclavă.

Următoarea etapă a planului american prevede formarea unei forţe multinaţionale de stabilizare, care să preia treptat controlul asupra securităţii în Fâşia Gaza de la armata israeliană.

Un purtător de cuvânt al guvernului israelian a declarat că „nu vor exista trupe din Turcia pe teren”, în cadrul acestei forţe internaţionale.

În schimb, ambasadorul SUA în Turcia, Tom Barrack, a declarat recent că Ankara va participa la misiune, iar vicepreşedintele american JD Vance a subliniat că Turcia ar putea avea „un rol constructiv”, însă Washingtonul „nu va impune nimic Israelului în privinţa trupelor străine pe teritoriul său”.