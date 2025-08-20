Google alege Tennessee pentru primul său reactor nuclear modular

Google şi compania americană Kairos Power vor construi în Oak Ridge, Tennessee, un reactor nuclear modular avansat, care va furniza energie centrelor de date ale gigantului tech începând din 2030, transmite Reuters.

Anunţul marchează un pas important în tranziţia către surse de energie curate şi stabile, într-un moment în care cererea de electricitate a industriei de inteligenţă artificială atinge niveluri record, conform sursei.

Proiectul face parte dintr-un acord mai larg, anunţat anul trecut, prin care Google s-a angajat să cumpere energie nucleară de la mai multe reactoare modulare mici.

În total, planul vizează dezvoltarea unei capacităţi de 500 de megawaţi de energie nucleară avansată, suficientă pentru a alimenta aproximativ 350.000 de locuinţe, transmite Reuters.

Reactorul ce va fi construit la Oak Ridge va avea o capacitate de 50 MW şi va livra energie nu doar pentru centrele de date din Tennessee, ci şi pentru cele din statul Alabama, printr-un contract pe termen lung încheiat cu compania energetică Tennessee Valley Authority.

Potrivit Google, colaborarea cu TVA, Kairos Power şi comunitatea locală din Oak Ridge va accelera implementarea tehnologiilor nucleare inovatoare şi va contribui la dezvoltarea unei economii digitale sustenabile, bazate pe energie fără emisii de carbon.

Proiectul este primul din SUA care implică un acord comercial pentru un reactor de Generaţia IV, considerat cea mai sigură şi sustenabilă formă de tehnologie nucleară în curs de dezvoltare.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a declarat că acest tip de reactoare este esenţial pentru menţinerea poziţiei de lider global a SUA în domeniile AI şi energie. El a adăugat că Departamentul Energiei va continua să sprijine Kairos Power în depăşirea provocărilor tehnice şi de reglementare, ca parte a programului federal de demonstrare a reactoarelor avansate.

În prezent, în Statele Unite nu există centrale nucleare avansate operaţionale la scară comercială. Iniţiativa Google-Kairos ar putea deschide calea către o nouă eră energetică, adaptată cerinţelor epocii digitale.