Google urmează să anunţe cel mai mare plan de investiţii din Germania

Google a anunţat că îşi va dezvălui marţi cel mai amplu plan de investiţii din Germania, alături de ministrul german de finanţe, Lars Klingbeil, potrivit Reuters.

Gigantul tehnologic american a precizat că planul va include construirea de „infrastructuri şi centre de date”, precum şi avansarea unor „proiecte inovatoare privind utilizarea energiilor regenerabile şi a căldurii reziduale”, potrivit invitaţiei la conferinţa de presă transmisă joi.

Google intenţionează, de asemenea, să îşi extindă sediile din Munchen, Frankfurt şi Berlin, a mai adăugat compania.

Ministerul de Finanţe nu a răspuns imediat solicitării de comentarii transmise de Reuters.