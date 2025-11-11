Google va investi aproximativ 6 miliarde de euro în Germania, într-o încercare de a îşi extinde infrastructura şi capacitatea centrelor de date în cea mai mare putere economică a Europei, precizează agenţia de presă Reuters.

Planul de investiţie include noi centre de date în Dietzenbach, aproape de Frankfurt, şi expansiunea zonei Google in oraşul Hanau.

Compania a precizat faptul că „va investi miliarde în Germania şi se va ocupa de adevăratele probleme ale viitorului cu inovaţii, AI şi transformări climatice neutre.”

O conferinţă de presă în care Ministrul Finanţelor al Germaniei, Lars Klingbeil, va vorbi cu publicul se va ţine marţi, la ora 17:30.