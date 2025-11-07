Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Grand Hotel Bucharest reduce costurile cu 32%

A.B.
Companii / 7 noiembrie, 14:53

Grand Hotel Bucharest reduce costurile cu 32%

Grand Hotel Bucharest, fostul Intercontinental, a reuşit să reducă costurile operaţionale cu 32% şi fluctuaţia de personal cu 40%, în urma unei ample strategii de restructurare implementate sub conducerea lui Salim Touma, numit director general în august 2022, potrivit unei analize semnate de Mădălina Badea.

Strategia a vizat optimizarea costurilor fără a compromite standardele de cinci stele ale hotelului şi repoziţionarea pe piaţa de lux, atât locală, cât şi internaţională. Printre principalele măsuri s-au numărat transformarea costurilor fixe în costuri variabile, printr-o gestionare flexibilă a forţei de muncă, şi externalizarea parţială a serviciilor pentru evenimente, unde hotelul colaborează cu furnizori externi de personal doar în perioadele de vârf. În schimb, pentru departamentele cu interacţiune constantă cu clienţii, cum sunt restaurantele şi serviciul de curăţenie, a fost păstrat personalul permanent, pentru menţinerea calităţii şi relaţiei directe cu oaspeţii.

Totodată, hotelul reevaluează anual contractele cu furnizorii prin licitaţii, pentru a obţine preţuri competitive şi servicii de calitate superioară.

În paralel cu măsurile de eficientizare, Grand Hotel Bucharest a investit în modernizarea ofertei gastronomice şi a spaţiilor destinate clienţilor. Restaurantul Corso, situat la parter, a fost complet renovat şi relansat cu specific italian, iar la etajul 21 a fost redeschis Sky Lounge & Bar, cu un meniu de fuziune franco-asiatic. Până la finalul anului, hotelul intenţionează să inaugureze primul restaurant românesc de cinci stele din Bucureşti - un concept boutique de 70 de locuri, care va reinterpreta modern preparate tradiţionale din regiunile istorice ale ţării.

Pe partea de clientelă, segmentul românesc se menţine la 20-30% din total, însă s-a remarcat o creştere a numărului de turişti din America de Sud, Spania şi Orientul Mijlociu, în special din Oman, pe fondul relaxării vizelor Schengen pentru cetăţenii statelor din Consiliul de Cooperare al Golfului.

Salim Touma, care are peste 25 de ani de experienţă în industria ospitalităţii, a lucrat anterior în cadrul grupurilor InterContinental Hotels Group (IHG), Marriott International şi Hospitality Management Holdings, coordonând proiecte hoteliere în Liban, Arabia Saudită, Oman, Dubai, Qatar şi Ghana. Înainte de a ajunge în România, a condus în Doha un proiect logistic cu 10.000 de camere destinat suporterilor Cupei Mondiale FIFA 2022.

