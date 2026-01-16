Grecia intenţionează să-şi extindă apele teritoriale, în ciuda ameninţărilor Turciei

Grecia intenţionează să-şi extindă în continuare apele teritoriale, inclusiv, potenţial, în Marea Egee, a declarat vineri ministrul de externe Giorgos Gerapetritis, în ciuda ameninţării de lungă durată a Turciei cu războiul în cazul în care Atena ar face un astfel de pas, potrivit Reuters.

Conform sursei citate, aliate în NATO, dar rivale istoric, Grecia şi Turcia şi-au mai atenuat tensiunile în ultimii ani, dar rămân în dezacord cu privire la locul în care începe şi se termină platforma continentală în Marea Egee - o zonă considerată a avea un potenţial energetic semnificativ şi cu implicaţii pentru survoluri şi spaţiul aerian.

Grecia şi-a extins deja apele teritoriale în Marea Ionică de la şase la 12 mile marine, în urma acordurilor cu Italia, şi a semnat un acord de delimitare maritimă cu Egiptul în estul Mediteranei, dar a evitat măsuri similare în Marea Egee, unde Ankara s-a opus vehement, a relatat Reuters.

În 1995, parlamentul turc a declarat „casus belli”, adică motiv de război, dacă Grecia îşi extinde unilateral apele din Marea Egee la peste şase mile marine, o poziţie pe care Atena o consideră o încălcare a dreptului maritim internaţional, potrivit sursei citate.

Răspunzând vineri la întrebări în parlament, Gerapetritis a spus că este de aşteptat o extindere suplimentară, a relatat Reuters.