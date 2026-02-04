Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Greenvolt primeşte finanţare de 58,5 milioane euro pentru parc eolian de 49,8 MW în România

O.S.
Comunicate de presă / 4 februarie, 14:21

Greenvolt primeşte finanţare de 58,5 milioane euro pentru parc eolian de 49,8 MW în România

Greenvolt Power a obţinut o finanţare de 58,5 milioane de euro de la Erste Group AG şi Banca Comercială Română pentru dezvoltarea unui proiect eolian onshore de 49,8 MW în România, a cărui finalizare este estimată pentru al doilea trimestru din 2026, relaltează sursa citată. Proiectul face parte din strategia Greenvolt de dezvoltare continuă a portofoliului său de proiecte utility-scale, în special în Europa Centrală şi de Est, conform comunicatului remis redacţiei.

Greenvolt Group, prin Greenvolt Power, a obţinut o finanţare de 58,5 milioane de euro de la Erste Group Bank AG şi Banca Comercială Română (BCR) pentru dezvoltarea unui parc eolian onshore de 49,8 MW în Săcele, regiunea Dobrogea, în sud-estul României, potrivit comunicatului.

Finanţarea va susţine dezvoltarea proiectului, ale cărui lucrări de construcţie sunt deja în desfăşurare, cu finalizare estimată în al doilea trimestru din 2026, se arată în comunicat. Odată operaţional, parcul eolian va adăuga capacitate suplimentară de energie regenerabilă în sistemul energetic românesc, contribuind la securitatea energetică şi la atingerea obiectivelor de decarbonizare, conform aceluiaşi comunicat.

"Europa Centrală şi de Est, în special România, rămân pieţe strategice pentru Greenvolt, unde continuăm să dezvoltăm şi să livrăm proiecte de înaltă calitate, cu impact concret asupra tranziţiei energetice - esenţială atât din perspectivă de mediu, cât şi pentru consolidarea independenţei şi securităţii energetice, factori cheie pentru dezvoltarea şi stabilitatea ţărilor”, a declarat Joăo Manso Neto, CEO al Greenvolt Group, relatează sursa citată.

"Prin sprijinirea acestui proiect, Erste Group îşi reafirmă angajamentul de a susţine şi consolida infrastructura de energie regenerabilă din România. Programul de finanţare reflectă încrederea noastră în istoricul Greenvolt şi în perspectivele pe termen lung ale pieţei româneşti de energie regenerabilă”, a declarat Ladislav Tolmaèi, Head of Desk Project Finance, Erste Group Bank, potrivit comunicatului remis redacţiei.

"Finanţarea acestui proiect se aliniază pe deplin cu strategia BCR de a sprijini investiţiile sustenabile şi tranziţia energetică din România. Suntem bucuroşi să colaborăm cu Greenvolt într-un proiect care contribuie la creşterea capacităţii de energie regenerabilă şi la consolidarea securităţii energetice pe termen lung a ţării”, a declarat Manuela Trisnevschi, Head of Energy and Utilities, Banca Comercială Română, relatează sursa.

"Colaborarea cu Erste Group Bank AG şi Banca Comercială Română ne-a permis să structurăm o soluţie financiară adaptată profilului de risc al proiectului şi etapei sale de dezvoltare. Acest parteneriat apropie parcul eolian din Săcele de operaţionalizare şi ne întăreşte capacitatea de a dezvolta simultan mai multe proiecte pe pieţele strategice”, a declarat Adrian Goralski, Director M&A şi Project Finance la Greenvolt Power, mai arată datele din comunicat.

Proiectul întăreşte prezenţa Greenvolt în Europa Centrală şi de Est, regiune în care grupul dezvoltă în continuare un portofoliu diversificat de proiecte utility-scale în domeniile eolian, solar şi stocare în baterii, susţinut de o strategie constantă de rotaţie a activelor şi de finanţare, potrivt comunicatului.

În România, Greenvolt deţine un portofoliu de proiecte utility-scale eoliene (555 MW), solare (77 MW) şi de stocare în baterii (156 MW) şi activează şi pe segmentul generării distribuite, oferind clienţilor corporate şi industriali soluţii de energie regenerabilă on-site prin Greenvolt Next, se arată în comunicat.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

04 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

04 februarie
Ediţia din 04.02.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

04 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0943
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3130
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5509
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9129
Gram de aur (XAU)Gram de aur700.6082

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb