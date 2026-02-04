Greenvolt primeşte finanţare de 58,5 milioane euro pentru parc eolian de 49,8 MW în România

Greenvolt Power a obţinut o finanţare de 58,5 milioane de euro de la Erste Group AG şi Banca Comercială Română pentru dezvoltarea unui proiect eolian onshore de 49,8 MW în România, a cărui finalizare este estimată pentru al doilea trimestru din 2026, relaltează sursa citată. Proiectul face parte din strategia Greenvolt de dezvoltare continuă a portofoliului său de proiecte utility-scale, în special în Europa Centrală şi de Est, conform comunicatului remis redacţiei.

Greenvolt Group, prin Greenvolt Power, a obţinut o finanţare de 58,5 milioane de euro de la Erste Group Bank AG şi Banca Comercială Română (BCR) pentru dezvoltarea unui parc eolian onshore de 49,8 MW în Săcele, regiunea Dobrogea, în sud-estul României, potrivit comunicatului.

Finanţarea va susţine dezvoltarea proiectului, ale cărui lucrări de construcţie sunt deja în desfăşurare, cu finalizare estimată în al doilea trimestru din 2026, se arată în comunicat. Odată operaţional, parcul eolian va adăuga capacitate suplimentară de energie regenerabilă în sistemul energetic românesc, contribuind la securitatea energetică şi la atingerea obiectivelor de decarbonizare, conform aceluiaşi comunicat.

"Europa Centrală şi de Est, în special România, rămân pieţe strategice pentru Greenvolt, unde continuăm să dezvoltăm şi să livrăm proiecte de înaltă calitate, cu impact concret asupra tranziţiei energetice - esenţială atât din perspectivă de mediu, cât şi pentru consolidarea independenţei şi securităţii energetice, factori cheie pentru dezvoltarea şi stabilitatea ţărilor”, a declarat Joăo Manso Neto, CEO al Greenvolt Group, relatează sursa citată.

"Prin sprijinirea acestui proiect, Erste Group îşi reafirmă angajamentul de a susţine şi consolida infrastructura de energie regenerabilă din România. Programul de finanţare reflectă încrederea noastră în istoricul Greenvolt şi în perspectivele pe termen lung ale pieţei româneşti de energie regenerabilă”, a declarat Ladislav Tolmaèi, Head of Desk Project Finance, Erste Group Bank, potrivit comunicatului remis redacţiei.

"Finanţarea acestui proiect se aliniază pe deplin cu strategia BCR de a sprijini investiţiile sustenabile şi tranziţia energetică din România. Suntem bucuroşi să colaborăm cu Greenvolt într-un proiect care contribuie la creşterea capacităţii de energie regenerabilă şi la consolidarea securităţii energetice pe termen lung a ţării”, a declarat Manuela Trisnevschi, Head of Energy and Utilities, Banca Comercială Română, relatează sursa.

"Colaborarea cu Erste Group Bank AG şi Banca Comercială Română ne-a permis să structurăm o soluţie financiară adaptată profilului de risc al proiectului şi etapei sale de dezvoltare. Acest parteneriat apropie parcul eolian din Săcele de operaţionalizare şi ne întăreşte capacitatea de a dezvolta simultan mai multe proiecte pe pieţele strategice”, a declarat Adrian Goralski, Director M&A şi Project Finance la Greenvolt Power, mai arată datele din comunicat.

Proiectul întăreşte prezenţa Greenvolt în Europa Centrală şi de Est, regiune în care grupul dezvoltă în continuare un portofoliu diversificat de proiecte utility-scale în domeniile eolian, solar şi stocare în baterii, susţinut de o strategie constantă de rotaţie a activelor şi de finanţare, potrivt comunicatului.

În România, Greenvolt deţine un portofoliu de proiecte utility-scale eoliene (555 MW), solare (77 MW) şi de stocare în baterii (156 MW) şi activează şi pe segmentul generării distribuite, oferind clienţilor corporate şi industriali soluţii de energie regenerabilă on-site prin Greenvolt Next, se arată în comunicat.