Greva împotriva reformei din justiţie se extinde la toate parchetele din ţară

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat că toate parchetele din România îşi suspendă activitatea, cu excepţia soluţionării cauzelor urgente, ca formă de protest faţă de proiectele legislative privind reforma în justiţie.

Potrivit comunicatului, în perioada 26-27 august 2025 au avut loc adunările generale ale procurorilor de la Parchetul General, DIICOT şi de la unităţile de parchet din întreaga ţară. În total, 16 parchete de pe lângă curţile de apel, 46 de pe lângă tribunale şi 169 de pe lângă judecătorii au decis, în unanimitate, să adopte aceleaşi forme de protest.

Astfel, activitatea curentă va fi suspendată, urmând a fi soluţionate doar cauzele urgente - precum cererile de arestare preventivă, mandatele europene de arestare, cererile de extrădare, dosarele cu inculpaţi aflaţi sub măsuri preventive sau confirmarea ordinelor de protecţie provizorie emise de poliţie. Totodată, se suspendă activitatea de relaţii cu publicul şi audienţele.

Procurorii au mai anunţat că vor sprijini eventualele proteste adoptate de instanţele judecătoreşti şi că vor transmite Guvernului un punct de vedere privind proiectul legislativ care vizează pensiile de serviciu ale magistraţilor.