Greva împotriva reformei din justiţie se extinde la toate parchetele din ţară

I.S.
28 august, 17:02

Greva împotriva reformei din justiţie se extinde la toate parchetele din ţară

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat că toate parchetele din România îşi suspendă activitatea, cu excepţia soluţionării cauzelor urgente, ca formă de protest faţă de proiectele legislative privind reforma în justiţie.

Potrivit comunicatului, în perioada 26-27 august 2025 au avut loc adunările generale ale procurorilor de la Parchetul General, DIICOT şi de la unităţile de parchet din întreaga ţară. În total, 16 parchete de pe lângă curţile de apel, 46 de pe lângă tribunale şi 169 de pe lângă judecătorii au decis, în unanimitate, să adopte aceleaşi forme de protest.

Astfel, activitatea curentă va fi suspendată, urmând a fi soluţionate doar cauzele urgente - precum cererile de arestare preventivă, mandatele europene de arestare, cererile de extrădare, dosarele cu inculpaţi aflaţi sub măsuri preventive sau confirmarea ordinelor de protecţie provizorie emise de poliţie. Totodată, se suspendă activitatea de relaţii cu publicul şi audienţele.

Procurorii au mai anunţat că vor sprijini eventualele proteste adoptate de instanţele judecătoreşti şi că vor transmite Guvernului un punct de vedere privind proiectul legislativ care vizează pensiile de serviciu ale magistraţilor.

Opinia Cititorului ( 3 )

  1. 1.  stati in greva toata viata
    (mesaj trimis de anonim în data de 28.08.2025, 17:08)

    oricum toti borfasii,criminalii,evazionist ii sunt liber, ultimii postoaca.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 28.08.2025, 17:50)

    Magistrații au întins prea mult coarda..

    Trebuie să existe soluții să-i scoatem din nesimțire... 

    Nu mă pricep cum, poate un referendum, legi să nu se mai judece ei pe ei..

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 28.08.2025, 18:00)

    Bravo! Politicienii infractori vor sa anihileze magistratura.

28 august

28 august

Citeşte Ziarul BURSA din 28 august

28 august

28 august
