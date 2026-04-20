Grindeanu: ”Mitul eroului salvator nu ţine de foame şi nici nu plăteşte facturile românilor”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că mitul ”eroului salvator” nu ţine de foame şi nici nu plăteşte facturile românilor iar acest management guvernamental dezastruos trebuie să înceteze, informează news.ro.

El a precizat că nu mai poate cere PSD să facă parte din acest simulacru de guvernare.

”Mitul ”eroului salvator” nu ţine de foame şi nici nu plăteşte facturile românilor. Este bun doar pentru cei care au nevoie de un paravan pentru a jefui ultimele resurse reale ale României. Dar eu nu mai pot cere PSD să facă parte din acest simulacru de guvernare. Acest management guvernamental dezastruos trebuie să înceteze. Iar astăzi - PSD arată că îi aude şi îi ascultăpe români. Pe toţi cei care muncesc din greu şi cărora li se spune acum că trebuie să se mai sacrifice”, a declarat preşedintele PSD, în discursul susţinut în faţa membrilor PSD.

El a continuat: ”Astăzi, împreună, avem ocazia să dăm glas tuturor acestor nemulţumiri, astăzi, trebuie să facem o schimbare înainte să fie prea târziu! Prea târziu pentru miliardele din PNRR, prea târziu pentru orice speranţă de relansare economică în acest an, prea târziu pentru a mai putea redresa prăbuşirea nivelului de trai al fiecărui român. Să spunem ferm şi clar: Ajunge! Până aici! În acest mod nu se mai poate! Avem nevoie de un nou model economic şi social pus în practică de un om căruia îi place şi dialogul, nu doar puterea. România are nevoie de echilibru, de justiţie socială şi de un stat care să fie partener, nu călău pentru mediul de afaceri şi pentru proprii cetăţeni. Vă cer - aşadar, să votaţi conform propriei conştiinţe şi cu gândul la viitorul României”, a spus Grindeanu.

”Astăzi trebuie să privim adevărul în faţă, fără menajamente şi fără filtre politice. De luni de zile, asistăm la un experiment eşuat, un experiment pe spatele economiei româneşti şi pe buzunarul fiecărui cetăţean”, a mai declarat preşedintele PSD.

Grindeanu a prezentat nota de plată a ”Planului Bolojan” de distrugere asupra economiei şi populaţiei.

”Cifrele nu mint, oricât ar încerca unii să facă scamatorii contabile. Actualul premier a preluat o economie pe creştere şi în doar 6 luni a dus-o în recesiune tehnică. Am plecat de la o creştere de +1% în trimestrul doi din 2025 şi am ajuns la -1,9% în trimestrul patru, cea mai mare scădere post-pandemie! Consumul intern s-a prăbuşit. Avem 7 luni la rând de scădere- din cauza majorărilor de TVA, a accizelor şi a îngheţării veniturilor. Producţia industrială? Scădere record cu 7% doar în luna ianuarie 2026. Turismul şi HoReCa? Pe butuci, cu minus 16% în luna ianuarie. Şi ce ne spun adulatorii ”Planului Bolojan” de distrugere? Că acesta este de fapt un „nou model economic bazat pe investiţii”. O minciună!”, a declarat preşedintele PSD.

El a arătat că datele arată clar că investiţiile publice au fost cu 12 miliarde de lei mai mici anul trecut, iar în 2026, în primele două luni, suntem deja pe minus cu 3 miliarde de lei la investiţiile finanţate de la buget. ”În timp ce 100.000 de IMM-uri româneşti sunt aruncate în pragul falimentului, ”planul Bolojan” de distrugere a acţionat ca un scut pentru multinaţionale. Le-a oferit scutiri de taxe care ne costă 3 miliarde de lei anual - exact cât ar fi costat să nu punem povara pe cei peste 200.000 de profesori din România. Asta înseamnă austeritate pentru MUNCĂ şi scutiri pentru marele capital”, a arătat Grindeanu.

Preşedintele PSD a subliniat că aici nu mai vorbim doar de procente, vorbim de destine, de familii.

”54 de mii de români şi-au pierdut locul de muncă în mandatul Bolojan. Oameni trimişi acasă din industrie, de la Dacia Mioveni, de la Sidex Galaţi, de la Azomureş, de la Complexul Energetic Oltenia sau din fabricile de componente auto din vestul ţării. În fiecare săptămână, o companie anunţă că îşi închide porţile, iar Guvernul se uită în altă parte. Inflaţia s-a dublat, ajungând la 10%. Avem cea mai mare scădere a puterii de cumpărare a salariilor din ultimii 15 ani: -14% în învăţământ, -14% în administraţie şi minus 10% în Sănătate. Pensiile? Avem cea mai dură depreciere a puterii de cumpărare din ultimii 25 de ani, iar acest fapt este inacceptabil. Şi care este răspunsul la toate aceste date reale care vin din economie?! Că premierul a aprins lumina în cămară şi a dat de şobolani! Eu cred că i-a văzut, de fapt, pe cei care abia aşteaptă să pună mâna pe CEC, pe Hidrolectrica, Salrom, Romgaz şi pe toate companiile româneşti strategice care fac profit. Iar acesta se numeşte jaf!”, a afirmat Sorin Grindeanu.

”Cu toate acestea, vedem un om care vorbeşte despre sine la persoana a treia şi care ne spune tuturor: ”Fără mine nu se poate, eu sunt reformatorul!”. Să fii însă un reformator fără reformă cred că este o premieră în politica mondială. Nu este nicio reformă să faci concedieri colective! Nu este nicio reformă să întârzii luni de zile adoptarea bugetului ca în anii 90! Nu este nicio reformă să tai banii mamelor şi salariile profesorilor! Nu este nicio reformă să tai până şi de la persoanele cu dizabilităţi! Când 80% dintre cetăţeni îţi spun că direcţia este greşită, NU poţi susţine că ai făcut reforme! Ci doar HAOS !”, a subliniat Grindeanu.

El a mai adăugat că, fără PSD la guvernare, TVA-ul ar fi fost astăzi 24%, CASS s-ar fi aplicat pe TOATE pensiile, inclusiv pe cele minime, facturile la utilităţi şi preţurile la alimente ar fi explodat.

”Noi am impus plafonarea adaosului comercial la alimente şi a preţului la gaze. Salariul minim ar fi rămas îngheţat. Iar salariile medicilor ar fi fost tăiate cu 10%. Şi nu ar fi existat Pachetul de Solidaritate pentru pensionari şi românii vulnerabili. Iar românii ar fi ajuns să plătească taxă până şi pentru solarii. Şi, cireaşa de pe tort: programele de investiţii locale ar fi fost oprite! Sunt lucruri concrete pe care le-am reuşit, dar doar după ameninţări şi certuri interminabile. Iar această colaborare politică nu mai poate continua în acest mod!”, a mai spus Grindeanu.