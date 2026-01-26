Grindeanu avertizează asupra răspândirii rapide a discursului extremist în mediul online

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a avertizat că discursul instigator la ură şi dezinformarea, răspândite cu precădere în mediul online, reprezintă manifestări actuale care alimentează polarizarea şi lipsa de toleranţă în societate. Declaraţiile au fost făcute luni, în cadrul ceremoniei dedicate Zilei Internaţionale de Comemorare a Holocaustului şi memoriei victimelor Pogromului legionar antievreiesc din Bucureşti, potrivit News.ro.

Grindeanu susţine că mesajele extremiste se răspândesc rapid, mai ales în perioade de criză, iar acest fenomen pune la încercare rezilienţa democraţiilor moderne. Liderul PSD atrage atenţia că ura, antisemitismul şi alte forme de rasism şi intoleranţă devin tot mai vizibile la nivel social, deşi ar fi trebuit să rămână doar episoade ale trecutului, conform News.ro.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a afirmat că antisemitismul se adaptează noilor realităţi sociale şi tehnologice, motiv pentru care reacţia statului şi a societăţii trebuie să fie fermă şi ancorată în respectarea drepturilor fundamentale ale omului, adaugă sursa citată.

Grindeanu a arătat că România a consolidat constant cadrul legislativ pentru combaterea antisemitismului, extremismului şi negării Holocaustului, însă a atras atenţia că simpla combatere nu este suficientă, fiind necesară şi prevenţia, realizată într-un mod coordonat, notează News.ro.

Liderul PSD a subliniat importanţa colaborării dintre autorităţi, comunităţile evreieşti şi organizaţiile societăţii civile, apreciind că educaţia, legislaţia şi politicile publice, alături de empatie şi responsabilitate, pot contribui semnificativ la reducerea acestor fenomene, potrivit News.ro.

Ceremonia a fost dedicată comemorării victimelor Holocaustului şi ale Pogromului legionar antievreiesc din ianuarie 1941, moment pe care Sorin Grindeanu l-a descris drept unul al reculegerii, introspecţiei şi reafirmării angajamentului de a construi o societate bazată pe respectul pentru demnitatea umană, adaugă News.ro.