Grindeanu avertizează asupra răspândirii rapide a discursului extremist în mediul online

U.B.
Politică / 26 ianuarie, 12:43

Sursa foto: X

Sursa foto: X

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a avertizat că discursul instigator la ură şi dezinformarea, răspândite cu precădere în mediul online, reprezintă manifestări actuale care alimentează polarizarea şi lipsa de toleranţă în societate. Declaraţiile au fost făcute luni, în cadrul ceremoniei dedicate Zilei Internaţionale de Comemorare a Holocaustului şi memoriei victimelor Pogromului legionar antievreiesc din Bucureşti, potrivit News.ro.

Grindeanu susţine că mesajele extremiste se răspândesc rapid, mai ales în perioade de criză, iar acest fenomen pune la încercare rezilienţa democraţiilor moderne. Liderul PSD atrage atenţia că ura, antisemitismul şi alte forme de rasism şi intoleranţă devin tot mai vizibile la nivel social, deşi ar fi trebuit să rămână doar episoade ale trecutului, conform News.ro.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a afirmat că antisemitismul se adaptează noilor realităţi sociale şi tehnologice, motiv pentru care reacţia statului şi a societăţii trebuie să fie fermă şi ancorată în respectarea drepturilor fundamentale ale omului, adaugă sursa citată.

Grindeanu a arătat că România a consolidat constant cadrul legislativ pentru combaterea antisemitismului, extremismului şi negării Holocaustului, însă a atras atenţia că simpla combatere nu este suficientă, fiind necesară şi prevenţia, realizată într-un mod coordonat, notează News.ro.

Liderul PSD a subliniat importanţa colaborării dintre autorităţi, comunităţile evreieşti şi organizaţiile societăţii civile, apreciind că educaţia, legislaţia şi politicile publice, alături de empatie şi responsabilitate, pot contribui semnificativ la reducerea acestor fenomene, potrivit News.ro.

Ceremonia a fost dedicată comemorării victimelor Holocaustului şi ale Pogromului legionar antievreiesc din ianuarie 1941, moment pe care Sorin Grindeanu l-a descris drept unul al reculegerii, introspecţiei şi reafirmării angajamentului de a construi o societate bazată pe respectul pentru demnitatea umană, adaugă News.ro.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.01.2026, 13:34)

    dvs si ceilalti psd-sti iesiti in fiecare zi cu discurs agresiv, vesnic acuzator.

    Hasta la vista, baby , poate totusi apelati la ratiune ! 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

26 ianuarie

26 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 26 ianuarie

26 ianuarie

26 ianuarie
Ediţia din 26.01.2026

Consultă arhiva ziarului
Curs valutar BNR

26 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0960
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2972
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5322
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8747
Gram de aur (XAU)Gram de aur703.3520

Cotaţii Emitenţi BVB

Cotaţii fonduri mutuale

Video
