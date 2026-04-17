Grindeanu: nu se poate face majoritate fără PSD sau AUR

P.C.
Politică / 17 aprilie, 17:08

Sorin Grindeanu a declarat vineri, într-o conferinţă de presă la Sighetu Marmaţiei, că îşi doreşte menţinerea unei coaliţii pro-europene, că PSD nu va vota guverne minoritare şi că, în actuala configuraţie parlamentară, nu se poate forma o majoritate fără PSD sau fără AUR.

„Îmi doresc să rămână o coaliţie pro-europeană”, a spus liderul PSD în conferinţa de presă. El a adăugat că social-democraţii nu doresc şi nu au dorit să construiască o majoritate cu partide anti-europene.

Tot în conferinţa de presă, Grindeanu a afirmat că PSD nu va susţine formule guvernamentale minoritare. „Nu vom vota niciodată guverne minoritare”, a declarat preşedintele PSD.

Dacă soluţia care va rezulta în urma consultării interne de luni va corespunde condiţiilor partidului, PSD este pregătit să preia guvernarea, a mai spus Grindeanu, în conferinţa de presă. „PSD este pregătit să preia guvernarea. Evident. Prima poziţie”, a afirmat acesta.

Liderul social-democrat a susţinut că ponderea PSD în Parlament este comparabilă cu cea a PNL şi USR la un loc, potrivit declaraţiilor făcute în conferinţa de presă. El a indicat un nivel de 27-28% pentru PSD, cu tot cu redistribuire.

„PSD-ul are în acest moment în Parlament o pondere cu tot cu redistribuiri cred că suntem undeva la 27-28%. Cât e USR-ul plus PNL-ul la un loc. Mă refer la numărul de parlamentari. Aproximativ la fel”, a spus Grindeanu în conferinţă.

Pe baza acestei aritmetici parlamentare, preşedintele PSD a afirmat că o majoritate se poate construi doar cu participarea PSD sau a AUR. „Nu poate nimeni să facă majoritate în acest moment fără PSD şi fără AUR. Ori face o majoritate care se includă PSD-ul, ori face o majoritate care să includă AUR”, a declarat el.

Grindeanu a precizat, în cadrul conferinţei de presă, că poate exista şi o majoritate fără PSD, dar partidul său nu va face parte dintr-o astfel de formulă. „Poate exista o majoritate şi fără PSD. Noi nu vom fi parte dintr-o majoritate de acel tip”, a spus liderul PSD.

În acelaşi timp, Sorin Grindeanu a afirmat că PSD este dispus să participe rapid la închiderea unei crize politice, dacă luni va fi votată retragerea de la guvernare. „Noi suntem dispuşi rapid, după decizia de luni, dacă va fi una de tipul retragerii de la guvernare, să participăm activ la rezolvarea rapidă asemenea a unei crize politice, dar ţinând cont de ceea vom avea noi ca şi cerinţe”, a spus Grindeanu în conferinţa de presă.

Liderul PSD a susţinut totodată că actuala criză economică nu a fost generată de acţiunile partidului său. În conferinţa de presă, Grindeanu a afirmat: „Dar nu e generată criza economică de acţiunea PSD. Nu are nicio legătură una cu alta. Am intrat în această pantă descendentă de luni bune”.

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 17.04.2026, 17:26)

    voi v-o trageti la oase acolo in parlament si guvern furand miliarde nestingheriti si noi ne uitam ca prostii la voi cum va certati sa impartiti banii furati de la noi.

    si apoi apar desteptii pnlisti si psdisti in comentarii care arunca mamaliga de la pnl la psd si invers. 

    sa nu mai zic de smecherii usr si udmr care asteapta si ei la ciordeala pe ce pot pune mana.

Curs valutar BNR

17 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0987
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3229
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5267
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8502
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.0444

