Grindeanu: PSD revine la şedinţele coaliţiei doar după adoptarea pachetului pentru eliminarea privilegiilor

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat care sunt condiţiile care trebuie îndeplinite ca PSD să revină la şedinţele coaliţiei. Adoptarea unui pachet de eliminare a privilegiilor trebuie rezolvată înainte de discuţiile pentrtu cel de-al doilea pachet de măpsuri de reducere a deficitului avute în vedere.

”PSD condiţionează participarea la şedinţele coaliţiei de următoarele lucruri: adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor”, a anunţat, luni, preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Acest pachet trebuie să conţină reducerea indemnizaţiilor pentru directori şi consilii de administraţie, reducerea numărului de membri, dar şi alte măsuri.

”În momentul în care aceste lucruri vor fi adoptate PSD va reveni la şedinţele coaliţiei”, a transmis Grindeanu.

PSD vrea, de asemenea, întâlnire cu ministrul de Finanţe pentru a vedea stadiul la zi al execuţiei bugetare şi stadiul rectificării bugetare.

”Trebuie să discutăm despre ceea ce înseamnă, măsuri care ar trebui regândite pe tema educaţiei”, a mai declarat Grindeanu.

Potrivit acestuia, abia apoi PSD va reveni la discuţiile despre pachetul al doilea de măsuri. Grindeanu vrea ca acest pachet să cuprinsă şi măsuri pentru relansarea economiei.

”Măsurile au fost adoptate în unanimitate”, a declarat Grindeanu.