Grindeanu: Stimularea economiei este esenţială în actualul context socio-economic

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a declarat că stimularea economiei este o prioritate, în special în actualul context socio-economic, în urma unei discuţii cu o delegaţie a băncii americane JP Morgan, potrivit News.ro.

Grindeanu susţine că una dintre concluziile întâlnirii a fost necesitatea aplicării rapide a programului PSD de măsuri pentru relansarea economiei, completat cu propunerile partenerilor de guvernare, astfel încât acesta să producă rezultate concrete pentru companiile româneşti, conform News.ro.

Liderul PSD a subliniat că reprezentanţii JP Morgan urmăresc cu atenţie procesul de consolidare fiscală din România şi consideră important ca acesta să fie realizat într-un mod echilibrat. Grindeanu a arătat că reformele care vizează reducerea cheltuielilor statului trebuie să fie însoţite de măsuri de sprijin pentru firmele care vor să iniţieze investiţii noi, notează sursa citată.

Sorin Grindeanu a amintit şi de experienţa sa ca ministru al Transporturilor, perioadă în care au fost realizate investiţii majore în infrastructură, pe care le-a descris drept un element-cheie pentru creşterea economică sustenabilă, adaugă News.ro.

Liderul PSD a precizat că, în actualul proces de consolidare bugetară, partidul va urmări ca impactul să nu fie transferat asupra categoriilor vulnerabile, precum pensionarii, şomerii sau persoanele cu dizabilităţi, conform News.ro.