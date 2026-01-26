Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Grindeanu: Stimularea economiei este esenţială în actualul context socio-economic

U.B.
Politică / 26 ianuarie, 12:17

Grindeanu: Stimularea economiei este esenţială în actualul context socio-economic

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a declarat că stimularea economiei este o prioritate, în special în actualul context socio-economic, în urma unei discuţii cu o delegaţie a băncii americane JP Morgan, potrivit News.ro.

Grindeanu susţine că una dintre concluziile întâlnirii a fost necesitatea aplicării rapide a programului PSD de măsuri pentru relansarea economiei, completat cu propunerile partenerilor de guvernare, astfel încât acesta să producă rezultate concrete pentru companiile româneşti, conform News.ro.

Liderul PSD a subliniat că reprezentanţii JP Morgan urmăresc cu atenţie procesul de consolidare fiscală din România şi consideră important ca acesta să fie realizat într-un mod echilibrat. Grindeanu a arătat că reformele care vizează reducerea cheltuielilor statului trebuie să fie însoţite de măsuri de sprijin pentru firmele care vor să iniţieze investiţii noi, notează sursa citată.

Sorin Grindeanu a amintit şi de experienţa sa ca ministru al Transporturilor, perioadă în care au fost realizate investiţii majore în infrastructură, pe care le-a descris drept un element-cheie pentru creşterea economică sustenabilă, adaugă News.ro.

Liderul PSD a precizat că, în actualul proces de consolidare bugetară, partidul va urmări ca impactul să nu fie transferat asupra categoriilor vulnerabile, precum pensionarii, şomerii sau persoanele cu dizabilităţi, conform News.ro.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.01.2026, 12:27)

    Grindeanu si Ciolacu aduceti inapoi banii risipiti fara masura si gandire.

    Ar fi cazul sa puneti umarul la indreptarea situatiei pe care ati creat-o. 

    Bolojan merita tot respectul nostru, este un bun administrator si un om de caracter. 

    Toti incompetentii, hotii, impostorii, demagogii il ataca pentru a-si pastra privilegiile, traiul in lux pe banii statului.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

