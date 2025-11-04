Gunvor confirmă discuţiile cu autorităţi privind preluarea activelor Lukoil

Grupul elveţian Gunvor, unul dintre cei mai mari traderi de mărfuri energetice din lume, a început discuţiile cu autorităţile de reglementare pentru achiziţia activelor internaţionale ale companiei ruse Lukoil, potrivit Bloomberg News.

În ceea ce priveşte activele din România, Consiliul Concurenţei a declarat pentru HotNews.ro că nu a primit nicio notificare oficială până în prezent:

„Vânzarea activelor Lukoil ajunge în atenţia noastră doar după ce este încheiat un acord între părţi. Până acum, nu am primit nimic oficial”, a precizat instituţia.

Lukoil deţine în România rafinăria Petrotel Ploieşti şi reţeaua Lukoil România, formată din aproximativ 320 de staţii de carburanţi, prin intermediul companiei elveţiene Litasco.

În contextul noilor sancţiuni impuse de Statele Unite pe 29 octombrie împotriva grupurilor Rosneft, Lukoil şi a filialelor acestora, Guvernul României nu a transmis încă o poziţie publică privind posibila tranzacţie. Singura reacţie instituţională a venit din partea Ministerului Energiei, care a anunţat că „a luat act” de sancţiunile anunţate de autorităţile americane.

Preşedintele Consiliului Concurenţei a explicat recent că tranzacţiile cu o valoare de peste 2 milioane de euro trebuie notificate la Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe (CEISD), aflată în subordinea Guvernului.

CEO-ul Gunvor, Torbjörn Törnqvist, a declarat pentru Bloomberg că grupul este pregătit să răspundă oricăror preocupări privind influenţa Rusiei asupra activelor preluate şi a exclus posibilitatea revânzării acestora către Lukoil în cazul ridicării sancţiunilor.

Rafinăria Petrotel-Lukoil, aflată în vânzare de aproape un deceniu, are instalaţii învechite şi necesită investiţii majore, potrivit specialiştilor din sectorul petrolier. În plus, mai multe companii din grupul Lukoil din România nu şi-au depus încă situaţiile financiare pe 2024, deşi termenul legal a expirat la 31 mai, situaţie care poate atrage verificări din partea ANAF.

Gunvor Group Ltd, înregistrat în Cipru şi cu sediul operaţional în Geneva, a fost fondat în anul 2000 de Gennady Timchenko şi Torbjörn Törnqvist. După sancţiunile americane din 2014, impuse în urma anexării Crimeei, Timchenko şi-a vândut participaţiile către Törnqvist, care deţine astăzi 85,7% din companie, restul fiind distribuit între angajaţi.