Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Gunvor confirmă discuţiile cu autorităţi privind preluarea activelor Lukoil

A.B.
Companii / 4 noiembrie, 19:17

Gunvor confirmă discuţiile cu autorităţi privind preluarea activelor Lukoil

Grupul elveţian Gunvor, unul dintre cei mai mari traderi de mărfuri energetice din lume, a început discuţiile cu autorităţile de reglementare pentru achiziţia activelor internaţionale ale companiei ruse Lukoil, potrivit Bloomberg News.

În ceea ce priveşte activele din România, Consiliul Concurenţei a declarat pentru HotNews.ro că nu a primit nicio notificare oficială până în prezent:

„Vânzarea activelor Lukoil ajunge în atenţia noastră doar după ce este încheiat un acord între părţi. Până acum, nu am primit nimic oficial”, a precizat instituţia.

Lukoil deţine în România rafinăria Petrotel Ploieşti şi reţeaua Lukoil România, formată din aproximativ 320 de staţii de carburanţi, prin intermediul companiei elveţiene Litasco.

În contextul noilor sancţiuni impuse de Statele Unite pe 29 octombrie împotriva grupurilor Rosneft, Lukoil şi a filialelor acestora, Guvernul României nu a transmis încă o poziţie publică privind posibila tranzacţie. Singura reacţie instituţională a venit din partea Ministerului Energiei, care a anunţat că „a luat act” de sancţiunile anunţate de autorităţile americane.

Preşedintele Consiliului Concurenţei a explicat recent că tranzacţiile cu o valoare de peste 2 milioane de euro trebuie notificate la Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe (CEISD), aflată în subordinea Guvernului.

CEO-ul Gunvor, Torbjörn Törnqvist, a declarat pentru Bloomberg că grupul este pregătit să răspundă oricăror preocupări privind influenţa Rusiei asupra activelor preluate şi a exclus posibilitatea revânzării acestora către Lukoil în cazul ridicării sancţiunilor.

Rafinăria Petrotel-Lukoil, aflată în vânzare de aproape un deceniu, are instalaţii învechite şi necesită investiţii majore, potrivit specialiştilor din sectorul petrolier. În plus, mai multe companii din grupul Lukoil din România nu şi-au depus încă situaţiile financiare pe 2024, deşi termenul legal a expirat la 31 mai, situaţie care poate atrage verificări din partea ANAF.

Gunvor Group Ltd, înregistrat în Cipru şi cu sediul operaţional în Geneva, a fost fondat în anul 2000 de Gennady Timchenko şi Torbjörn Törnqvist. După sancţiunile americane din 2014, impuse în urma anexării Crimeei, Timchenko şi-a vândut participaţiile către Törnqvist, care deţine astăzi 85,7% din companie, restul fiind distribuit între angajaţi.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

04 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

04 noiembrie
Ediţia din 04.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

04 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0865
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4207
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4685
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7811
Gram de aur (XAU)Gram de aur567.2841

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
sustenlandia.com
immromania.eu
world-nuclear-exhibition.com
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb