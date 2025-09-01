Guvernul a format peste 2.100 de experţi în dezvoltare durabilă în administraţia publică

Secretariatul General al Guvernului şi Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă au anunţat finalizarea unui program de formare prin care 2.150 de funcţionari publici şi personal contractual au devenit experţi în dezvoltare durabilă, urmând să fie integraţi într-o reţea naţională dedicată implementării Agendei 2030 şi Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Durabilă a României, potrivit unui comunicat oficial.

Programul face parte din PNRR - Componenta „Buna Guvernanţă” şi este considerat un model de bună practică la nivel internaţional, inclusiv de către ONU. Absolvenţii vor sprijini modernizarea administraţiei, tranziţia verde şi coeziunea socială.

Cursurile, organizate în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, ASE şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, au avut loc între aprilie şi septembrie 2025 şi au totalizat 220 de ore de pregătire teoretică şi practică.

Pentru recunoaşterea publică a rezultatelor, SGG şi DDD vor organiza în perioada 2-30 septembrie opt gale regionale de absolvire, la Iaşi, Cluj-Napoca, Piteşti, Craiova, Bucureşti, Timişoara, Târgu Mureş şi Galaţi.