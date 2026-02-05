Guvernul acordă sprijin financiar de urgenţă pomicultorilor afectaţi de îngheţ

Guvernul va analiza în şedinţa de joi mai multe proiecte importante, printre care acordarea unui sprijin financiar de urgenţă pentru sectorul pomicol afectat de îngheţul târziu din primăvara anului 2025, relatează Agerpres.

România va beneficia de 11,5 milioane de euro din fondul total al Uniunii Europene destinat statelor afectate de fenomene climatice nefavorabile, pentru a compensa pierderile suferite de agricultori fără a distorsiona piaţa sau concurenţa, subliniază sursa citată.

Potrivit agenţiei de presă, Executivul va aproba un proiect de lege care transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei UE 2024/1069, oferind protecţie împotriva acţiunilor judiciare abuzive (SLAPP) în cauze civile, atât cu implicaţii transfrontaliere, cât şi interne.

În şedinţă va fi supus aprobării şi un memorandum pentru modificarea Acordului cu Republica Moldova privind podul rutier peste Prut, între localităţile Ungheni - Ungheni, precum şi majorarea numărului de persoane din delegaţiile Ministerului Culturii la târgurile internaţionale de carte din 2026, la maximum cinci consilieri de specialitate şi un conducător auto, potrivit Agerpres.

Sursa mai adaugă că Guvernul va dezbate în primă lectură pachetul de măsuri de relansare economică, care va fi ulterior pus în transparenţă decizională şi prezentat partenerilor sociali în cadrul Consiliului Tripartit, conform declaraţiilor premierului Ilie Bolojan.