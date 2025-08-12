Guvernul Bolojan, în impas cu programul „Anghel Saligny”

Programul „Anghel Saligny” rămâne în centrul tensiunilor politice după ce premierul Ilie Bolojan a anunţat, la finalul lunii iulie, că bugetul este insuficient şi doar o treime din proiecte mai pot primi finanţare, urmând o prioritizare în funcţie de stadiul implementării, potrivit unei analize Expert Forum.

La 30 iunie 2025, din cele 4.945 de proiecte aprobate, cu o valoare totală de 53 miliarde lei, doar 187 (4%) au fost finalizate şi recepţionate, iar pentru 970 dintre proiectele contractate nu s-a efectuat niciun decont. Cele mai mari valori contractate sunt în judeţele Argeş, Iaşi şi Galaţi, unde absorbţia depăşeşte 55%, în timp ce Bucureştiul are o rată de decont de doar 11%.

Diferenţele dintre stadiul declarat de beneficiari şi cel al decontărilor indică probleme de raportare şi posibile întârzieri în lucrări. Analiza relevă şi faptul că mari oraşe, precum Capitala, beneficiază de finanţare, deşi programul nu a fost conceput pentru UAT-uri cu resurse proprii semnificative.

Fondurile au fost distribuite preponderent către infrastructura rutieră (28 mld. lei), în timp ce proiectele de apă şi canalizare au o rată de absorbţie de doar 37%. În paralel, programul de gaze, în valoare de 12,9 mld. lei, a înregistrat până acum un singur proiect finalizat.

PSD, principalul susţinător al continuării finanţării fără restricţii, a avertizat că „Saligny” este o „linie roşie” pentru rămânerea la guvernare.