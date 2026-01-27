Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Guvernul britanic reduce taxele pentru baruri şi pub-uri

S.B.
Internaţional / 27 ianuarie, 18:33

Guvernul britanic reduce taxele pentru baruri şi pub-uri

Guvernul britanic a anunţat marţi un pachet de sprijin pentru pub-uri şi localuri cu muzică live, revenind asupra creşterilor de impozite pe proprietate anunţate anul trecut, care au lăsat industria ospitalităţii în dificultate, informează Agerpres.

Chiar dacă suferă de un declin pe termen lung, provocat de schimbarea obiceiurilor de consum şi a demografie, pub-urile îşi păstrează un rol vechi de secole în ţesătura socială a comunităţilor şi în identitatea naţională a Marii Britanii.

Creşterile planificate ale impozitelor pe proprietăţile comerciale, anunţate în bugetul din noiembrie, au provocat un val de critici, inclusiv avertismente privind închideri masive, iar un grup de peste 1.000 de proprietari de pub-uri au interzis accesul parlamentarilor din Partidul Laburist în spaţiile lor.

British Beer and Pub Association a avertizat că 15.000 de locuri de muncă ar putea fi în pericol din cauza schimbărilor, deoarece aproximativ 5.000 de pub-uri mai mici ar fi vizate, pentru prima dată, de impozitul pe afaceri. Pachetul anunţat marţi ar oferi pub-urilor o reducere de 15% la impozitul pe afaceri şi această reducere ar urma să fie valabilă timp de doi ani.

"Acest sprijin este în valoare de 1.650 de lire sterline (2.266 dolari) pentru un pub mediu doar anul viitor şi va însemna că aproximativ trei sferturi din pub-uri vor vedea cum facturile lor fie scad, fie vor rămân la fel anul viitor", a declarat ministrul Trezoreriei, Daniel Tomlinson.

Guvernul de la Londra semnalase încă de începutul acestei luni că va încerca să atenueze lovitura pentru pub-uri. Marţi, a anunţat, de asemenea, că va revizui modul în care hotelurile sunt evaluate pentru calcularea taxelor, ceea ce evoca posibilitatea unor noi relaxări.

Atenuarea creşterii impozitelor pentru pub-uri este cea mai recentă dintr-o serie de reveniri parţiale sau totale din partea Guvernului prim-ministrului Keir Starmer, care, în încercarea de a revigora o economie lentă şi a creşte în sondaje, caută modalităţi prin care să echilibreze bugetul şi să îmbunătăţească serviciile publice. Printre schimbările anterioare de direcţie, determinate de presiunea din interiorul propriului partid şi direct din partea alegătorilor, se numără un plan de creştere a impozitelor pentru fermieri, reducerea cheltuielilor cu asistenţa socială şi reducerea subvenţiilor la facturile de energie pentru persoanele în vârstă.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

27 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 27 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

27 ianuarie
Ediţia din 27.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

27 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0959
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2871
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5270
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8732
Gram de aur (XAU)Gram de aur700.8626

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb