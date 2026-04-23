Guvernul intră în reconfigurare: Bolojan trimite propuneri pentru înlocuirea miniştrilor PSD

A.G.
Politică / 23 aprilie, 16:32

Sursa foto: Facebook / Ilie Bolojan

Actualizare - Dragoş Pîslaru anunţă preluarea interimară a Ministerului Muncii

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că a luat act de demisiile miniştrilor susţinuţi de Partidul Social Democrat şi că va transmite preşedintelui Nicuşor Dan propunerile pentru înlocuirea acestora, potrivit Agerpres.

Şeful Executivului a precizat că demisiile au fost înregistrate în jurul prânzului şi a mulţumit membrilor Guvernului pentru colaborarea din ultimele zece luni, subliniind că rezultatele obţinute au fost „unele rezultate de echipă”, potrivit Agerpres.

Ilie Bolojan a arătat că Guvernul trebuie să îşi continue activitatea fără sincope, în contextul unor priorităţi precum absorbţia fondurilor din PNRR, derularea investiţiilor şi gestionarea altor programe guvernamentale, menţionând că, după o întâlnire cu vicepremierii, vor fi transmise propunerile de înlocuire către preşedintele României, potrivit Agerpres.

Miniştrii social-democraţi şi-au depus demisiile joi, la Palatul Victoria, în contextul în care PSD a anunţat, printr-un comunicat, retragerea sprijinului politic acordat prim-ministrului Ilie Bolojan, potrivit Agerpres.

Formaţiunea a transmis că această decizie echivalează cu pierderea legitimităţii democratice a premierului de a conduce Guvernul, invocând prevederi constituţionale privind exercitarea suveranităţii naţionale şi criticând menţinerea unui executiv fără majoritate parlamentară, potrivit Agerpres.

Potrivit declaraţiilor susţinute de premier şi citate de G4Media, noii miniştri au fost îndemnaţi să ia legătura cu cei demisionari până luni, pentru a permite reluarea activităţii fără întreruperi.

Lista propunerilor de interimari, conform declaraţiilor premierului citate de G4Media:

- Ministerul Muncii - Dragoş Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene;

- Ministerul Sănătăţii - Cseke Attila, ministrul Dezvoltării;

- Ministerul Agriculturii - Tanczos Barna, vicepremier;

- Ministerul Justiţiei - Cătălin Predoiu, ministrul de Interne;

- Ministerul Energiei - Ilie Bolojan, premier;

- Ministerul Transporturilor - Radu Miruţă, vicepremier şi ministrul Apărării.

Pe poziţia de vicepremier deţinută anterior de Marian Neacşu, atribuţiile vor fi preluate de Oana Clara Gheorghiu, potrivit G4Media.

Premierul a explicat că va prelua personal interimatul la Ministerul Energiei, argumentând că domeniul este unul strategic şi afectat de probleme legate de companii şi reglementare, inclusiv activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, potrivit G4Media.

De asemenea, acesta a subliniat că una dintre principalele provocări la Transporturi este absorbţia fondurilor din PNRR în sectorul feroviar, unde există întârzieri, precum şi derularea unor proiecte majore de infrastructură, potrivit aceleiaşi surse.

Opinia Cititorului ( 3 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.04.2026, 16:46)

    Miruta la Transporturi?Hai cu listarile!;)

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de esop în data de 23.04.2026, 16:53)

    Le-a tras-o Fiecare minister ,parasit prin demisie de catre ministrii PSD,este acum ocupat fie de fosti detinatori ai pozitiei ministeriale fie de Premier sau de Vicepremier care nu mai pot fi contestati de nimeni ei fiind cindva votati in Parlament exact pe posturile acum ocupate .Ne este foarte clar anticipativul PNL-Bolojan care s-a gindit la toate de foarte multa vreme .Joc inchis .

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.04.2026, 17:01)

    Bolo la Energie:)))?Fugiti baaaa,cu ATR-urile si combinatiile voastre pe sifoane :)))

Curs valutar BNR

23 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0924
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3551
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5470
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8797
Gram de aur (XAU)Gram de aur658.1428

adb