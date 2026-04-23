Guvernul intră în reconfigurare: Bolojan trimite propuneri pentru înlocuirea miniştrilor PSD

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că a luat act de demisiile miniştrilor susţinuţi de Partidul Social Democrat şi că va transmite preşedintelui Nicuşor Dan propunerile pentru înlocuirea acestora, potrivit Agerpres.

Şeful Executivului a precizat că demisiile au fost înregistrate în jurul prânzului şi a mulţumit membrilor Guvernului pentru colaborarea din ultimele zece luni, subliniind că rezultatele obţinute au fost „unele rezultate de echipă”, potrivit Agerpres.

Ilie Bolojan a arătat că Guvernul trebuie să îşi continue activitatea fără sincope, în contextul unor priorităţi precum absorbţia fondurilor din PNRR, derularea investiţiilor şi gestionarea altor programe guvernamentale, menţionând că, după o întâlnire cu vicepremierii, vor fi transmise propunerile de înlocuire către preşedintele României, potrivit Agerpres.

Miniştrii social-democraţi şi-au depus demisiile joi, la Palatul Victoria, în contextul în care PSD a anunţat, printr-un comunicat, retragerea sprijinului politic acordat prim-ministrului Ilie Bolojan, potrivit Agerpres.

Formaţiunea a transmis că această decizie echivalează cu pierderea legitimităţii democratice a premierului de a conduce Guvernul, invocând prevederi constituţionale privind exercitarea suveranităţii naţionale şi criticând menţinerea unui executiv fără majoritate parlamentară, potrivit Agerpres.

Potrivit declaraţiilor susţinute de premier şi citate de G4Media, noii miniştri au fost îndemnaţi să ia legătura cu cei demisionari până luni, pentru a permite reluarea activităţii fără întreruperi.

Lista propunerilor de interimari, conform declaraţiilor premierului citate de G4Media:

- Ministerul Muncii - Dragoş Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene;

- Ministerul Sănătăţii - Cseke Attila, ministrul Dezvoltării;

- Ministerul Agriculturii - Tanczos Barna, vicepremier;

- Ministerul Justiţiei - Cătălin Predoiu, ministrul de Interne;

- Ministerul Energiei - Ilie Bolojan, premier;

- Ministerul Transporturilor - Radu Miruţă, vicepremier şi ministrul Apărării.

Pe poziţia de vicepremier deţinută anterior de Marian Neacşu, atribuţiile vor fi preluate de Oana Clara Gheorghiu, potrivit G4Media.

Premierul a explicat că va prelua personal interimatul la Ministerul Energiei, argumentând că domeniul este unul strategic şi afectat de probleme legate de companii şi reglementare, inclusiv activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, potrivit G4Media.

De asemenea, acesta a subliniat că una dintre principalele provocări la Transporturi este absorbţia fondurilor din PNRR în sectorul feroviar, unde există întârzieri, precum şi derularea unor proiecte majore de infrastructură, potrivit aceleiaşi surse.