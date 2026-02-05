Guvernul susţine accelerarea proiectului strategic de la Mintia

Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit, joi, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii companiei Mass Global Energy Rom, în contextul dezvoltării centralei electrice pe gaze naturale de la Mintia, unul dintre cele mai importante proiecte energetice din România, informează news.ro.

Guvernul precizează că discuţiile de joi s-au concentrat asupra stadiului actual al proiectului, a calendarului de implementare şi a colaborării dintre autorităţile române şi investitor, în vederea atingerii obiectivelor naţionale de securitate energetică, în contextul evoluţiilor regionale şi europene.

Potrivit companiei, obiectivul proiectului de la Mintia este atingerea, în acest an, a unei capacităţi instalate de 1.700 MW, centrala urmând să devină, la finalizare, cea mai mare centrală electrică pe gaze din Uniunea Europeană, pe un singur amplasament. Până în prezent, la Mintia au fost investiţi aproximativ 1,2 miliarde de euro, proiectul fiind realizat cu echipamente de ultimă generaţie.

Testele pentru punerea în funcţiune a turbinelor pe gaz sunt programate pentru acest an, iar producţia de energie electrică este estimată să înceapă în septembrie 2026, arată compania.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat importanţa proiectului pentru creşterea capacităţii de producţie a energiei electrice şi pentru stabilitatea Sistemului Electroenergetic Naţional, arătând că Guvernul va continua să sprijine implementarea investiţiei şi buna coordonare instituţională.

Un punct distinct al discuţiilor l-a reprezentat racordarea centralei la reţelele de gaze naturale şi energie electrică. A fost subliniată importanţa accelerării lucrărilor de finalizare a conexiunii la Sistemul Energetic Naţional, realizate în colaborare cu Transelectrica, pentru respectarea calendarului de punere în funcţiune a centralei. Finalizarea racordărilor va permite funcţionarea centralei la capacitate maximă, cu un consum anual estimat de până la 2,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale, precizează sursa citată.

Premierul Ilie Bolojan a transmis că Guvernul va sprijini finalizarea racordării la reţeaua Transelectrica în cel mai scurt timp.

În cadrul întâlnirii, Mass Global Energy Rom a anunţat intenţia de a dezvolta în România o nouă investiţie în capacităţi de stocare a energiei electrice de tip BESS (Battery Energy Storage System), în valoare de aproximativ 1 miliard de euro. Proiectul ar urma să aibă o capacitate totală de 2.500 MW, distribuită în patru-cinci locaţii, inclusiv la Mintia. Proiectul are ca obiectiv echilibrarea sistemului energetic şi furnizarea de energie în orele de vârf, la preţuri accesibile pentru cetăţeni.

La întâlnire au participat preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, şi consilierul de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, Raul Gutin.

Proiectul centralei pe gaze de la Mintia este un obiectiv strategic de importanţă naţională, cu impact semnificativ asupra securităţii energetice a României, diversificării surselor de producţie şi dezvoltării economice regionale. Investiţia va genera locuri de muncă în fazele de construcţie şi operare, va susţine economia locală din judeţul Hunedoara şi din regiune şi va contribui la modernizarea infrastructurii energetice, în linie cu tranziţia către tehnologii mai eficiente şi mai puţin poluante.