Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Guvernul susţine accelerarea proiectului strategic de la Mintia

S.B.
Politică / 5 februarie, 13:34

Guvernul susţine accelerarea proiectului strategic de la Mintia

Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit, joi, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii companiei Mass Global Energy Rom, în contextul dezvoltării centralei electrice pe gaze naturale de la Mintia, unul dintre cele mai importante proiecte energetice din România, informează news.ro.

Guvernul susţine accelerarea proiectului strategic de la Mintia şi noile investiţii în stocarea energiei electrice, informează Executivul. Potrivit companiei, obiectivul proiectului de la Mintia este atingerea, în acest an, a unei capacităţi instalate de 1.700 MW, centrala urmând să devină, la finalizare, cea mai mare centrală electrică pe gaze din Uniunea Europeană, pe un singur amplasament.

Guvernul precizează că discuţiile de joi s-au concentrat asupra stadiului actual al proiectului, a calendarului de implementare şi a colaborării dintre autorităţile române şi investitor, în vederea atingerii obiectivelor naţionale de securitate energetică, în contextul evoluţiilor regionale şi europene.

Potrivit companiei, obiectivul proiectului de la Mintia este atingerea, în acest an, a unei capacităţi instalate de 1.700 MW, centrala urmând să devină, la finalizare, cea mai mare centrală electrică pe gaze din Uniunea Europeană, pe un singur amplasament. Până în prezent, la Mintia au fost investiţi aproximativ 1,2 miliarde de euro, proiectul fiind realizat cu echipamente de ultimă generaţie.

Testele pentru punerea în funcţiune a turbinelor pe gaz sunt programate pentru acest an, iar producţia de energie electrică este estimată să înceapă în septembrie 2026, arată compania.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat importanţa proiectului pentru creşterea capacităţii de producţie a energiei electrice şi pentru stabilitatea Sistemului Electroenergetic Naţional, arătând că Guvernul va continua să sprijine implementarea investiţiei şi buna coordonare instituţională.

Un punct distinct al discuţiilor l-a reprezentat racordarea centralei la reţelele de gaze naturale şi energie electrică. A fost subliniată importanţa accelerării lucrărilor de finalizare a conexiunii la Sistemul Energetic Naţional, realizate în colaborare cu Transelectrica, pentru respectarea calendarului de punere în funcţiune a centralei. Finalizarea racordărilor va permite funcţionarea centralei la capacitate maximă, cu un consum anual estimat de până la 2,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale, precizează sursa citată.

Premierul Ilie Bolojan a transmis că Guvernul va sprijini finalizarea racordării la reţeaua Transelectrica în cel mai scurt timp.

În cadrul întâlnirii, Mass Global Energy Rom a anunţat intenţia de a dezvolta în România o nouă investiţie în capacităţi de stocare a energiei electrice de tip BESS (Battery Energy Storage System), în valoare de aproximativ 1 miliard de euro. Proiectul ar urma să aibă o capacitate totală de 2.500 MW, distribuită în patru-cinci locaţii, inclusiv la Mintia. Proiectul are ca obiectiv echilibrarea sistemului energetic şi furnizarea de energie în orele de vârf, la preţuri accesibile pentru cetăţeni.

La întâlnire au participat preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, şi consilierul de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, Raul Gutin.

Proiectul centralei pe gaze de la Mintia este un obiectiv strategic de importanţă naţională, cu impact semnificativ asupra securităţii energetice a României, diversificării surselor de producţie şi dezvoltării economice regionale. Investiţia va genera locuri de muncă în fazele de construcţie şi operare, va susţine economia locală din judeţul Hunedoara şi din regiune şi va contribui la modernizarea infrastructurii energetice, în linie cu tranziţia către tehnologii mai eficiente şi mai puţin poluante.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 05.02.2026, 13:57)

    Electrica Furnizare to thă muun ! ! ! ! ! ! Whalla ! Whalla !

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  Felocot premierul ca se ocupa de proiectele import
    (mesaj trimis de opinie în data de 05.02.2026, 14:04)

    Acesta e cursul normal al activitatilor : fiecare sa se ocupe de actiunile de la nivelul de raspundere ce i revine ! Deci primarii sa ajusteze cheltuielile la primarie si sa lucreze la proiectele incepute ,monistrii similar in domeniul lor etc . Si Premierul sa incerce sa salveze platforme mari industriale care se prabusesc ,sa reduca deficitele ,sa asigure finantarea statului si sa impulsioneze aceste proiecte green si de echilibrare a sistemului energetic .

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

05 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 05 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

05 februarie
Ediţia din 05.02.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

05 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0945
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3209
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5565
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8730
Gram de aur (XAU)Gram de aur678.2085

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb