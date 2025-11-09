Hamas a anunţat că va preda trupul soldatului israelian Hadar Goldin, ucis în 2014

Gruparea Hamas a anunţat că duminică va preda trupul soldatului israelian Hadar Goldin, ucis într-o ambuscadă la Rafah în 2014, după ce rămăşiţele acestuia au fost descoperite într-un tunel din sudul Fâşiei Gaza, relatează France24.

Aripa armată a Hamas, Brigăzile Ezzedine al-Qassam, a precizat pe Telegram că „va preda trupul ofiţerului Hadar Goldin, găsit ieri într-un tunel din oraşul Rafah, la ora 14:00 (12:00 GMT)”. Experţii israelieni vor verifica identitatea rămăşiţelor imediat după primire.

Dacă informaţia se confirmă, Goldin ar fi al 24-lea ostatic decedat ale cărui rămăşiţe au fost returnate de Hamas de la începutul armistiţiului din 10 octombrie. Trupul său se afla în Gaza din 2014, iar până acum gruparea nu recunoscuse oficial nici moartea sa, nici deţinerea acestuia.

Potrivit presei israeliene, Israelul a permis recent membrilor Hamas şi reprezentanţilor Crucii Roşii să caute trupul lui Goldin într-o zonă controlată de armata israeliană din Rafah. După anunţ, şeful Statului Major, generalul Eyal Zamir, a vizitat familia soldatului şi a promis că armata va continua eforturile pentru repatrierea tuturor ostaticilor căzuţi.

Hadar Goldin, în vârstă de 23 de ani, a fost ucis pe 1 august 2014, în timpul războiului din Gaza, la câteva ore după intrarea în vigoare a unui armistiţiu umanitar. El făcea parte dintr-o unitate însărcinată cu distrugerea tunelurilor Hamas, când echipa sa a fost prinsă într-o ambuscadă.

Israelul îl include pe Goldin printre ostaticii decedaţi ale căror trupuri se doreşte să fie repatriate în cadrul acordului de încetare a focului mediat de SUA. În prezent, patru trupuri de ostatici - trei israelieni şi un thailandez - se află încă în Gaza.