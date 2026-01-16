Handbal - CE2026: România debutează azi

Echipele Spaniei şi Franţei au obţinut victorii, joi, în primele meciuri de la Campionatul European. România debutează vineri, cu Portugalia, în grupa B. Antrenorul George Buricea: ”Sunt foarte încrezător şi cred mult în echipă!”.

În meciul de deschidere din grupa A, la Herning, Spania a dispus de Serbia, scor 29-27 (19-15), iar în a doua partidă a zilei se joacă Germania - Austria.

În grupa C, la Oslo/Bærum, Franţa s-a impus cu Cehia, scor 42-28 (20-14), iar al doilea meci de joi va fi între Norvegia - Ucraina.

Vineri se joacă în grupele B şi D, după programul: Portugalia - România (19.00) şi Danemarca - Macedonia de Nord, respectiv Slovenia - Muntenegru şi Insulele Feroe - Elveţia.

Duoă sosirea la Herning, antrenorul George Buricea şi-a exprimat încrederea în echipa României şi s-a arătat emoţionat să participe la primul turneu final major din cariera sa.

”Ne aşteptăm să jucăm un meci foarte bun, să ne folosim toate abilităţile, iar la final vom vedea ce se va întâmpla. Nu este uşor să opreşti acest joc foarte rapid al Portugaliei, dar nici nu vreau să vorbesc despre planul nostru pentru acest meci. Sunt foarte încrezător şi cred mult în echipa mea. Suntem pregătiţi să jucăm acest turneu, care este foarte important pentru mine, pentru echipa noastră şi pentru ţara noastră. Ştim că putem face asta”, a declarat, joi, George Buricea.

Celelalte două partide din grupa B pentru România: în 20 ianuarie, cu Macedonia de Nord (19.00) şi în 18 ianuarie, cu Danemarca (21.30).

Campionatul European din 2026 este găzduit, între 15 ianuarie - 1 februarie, de Danemarca, Suedia şi Norvegia, care au fost calificate direct la turneul final alături de deţinătoarea trofeului, Franţa.